La Tierra gira cada vez más rápido: ¿Puede tener que ver la Luna?

La tierra gira cada vez más rápido y ya ha registrado su día más corto. Así lo han demostrado los relojes atómicos que miden el ciclo de rotación del planeta en el que habitamos.

Si ya de por sí muchas veces pensamos que los días 'pasan volando', ahora esta frase tiene una explicación científica.

El pasado 26 de julio, el planeta se ahorró 1,5 milisegundos en su viaje diario de 86.400 segundos. Realmente es menos de lo que tardamos en parpadear.

Antes, el 28 de junio, fue un día aún más rápido: terminó el giro con 1,59 mili segundos de adelanto.

En la naturaleza no hay nada exacto y es por eso que un día tiene un poco más de 24 horas, o un poco menos. La tierra es como una peonza, es decir, hay veces que acelera y veces que hace lo contrario.

Es cierto que hay varias teorías. Una de ellas, y en la que más personas se apoyan, es el papel que juega la Luna:"Un cuerpo cercano, a través de su fuerza de atracción, se queda con una parte de la energía que la Tierra empleaba en rotar". Esto quiere decir que el tiempo de rotación puede variar por esta presencia lunar.

Otros expertos sugieren que la razón de la tendencia de días más cortos podría estar relacionada con el bamboleo de Chandler, una pequeña desviación en el eje de rotación de la Tierra. La Tierra se puede comparar con una peonza, esto quiere decir que la velocidad de rotación puede cambiar.

Si esto continúa, podría interferir con los sistemas de comunicación, aunque no está claro por ahora que sea una tendencia.

Pero si realmente esto ocurre, ¿cómo nos puede afectar? Si sucede en una o dos ocasiones no pasa nada. El problema es que pase con frecuencia: Los cronómetros, por ejemplo, no estarían bien sincronizados y herramientas como el GPS tampoco. La solución sería ir ajustándolos para solucionar este problema. “Si la tendencia a la aceleración se mantuviese durante unos años más, habría que adelantar los relojes un segundo” “queno es probable que eso llegue a suceder”.