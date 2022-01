'The Spanish King', el influencer y modelo que triunfa en las redes con 90 años

Sobre su faceta de instagramen desde hace unos años, asegura que le hacen "proposiciones de todo tipo pero llevo 57 años casado, tengo hijos y nietos maravillosos, tengo que dar gracias a Dios". Además cuenta que fue una de sus nietas la que le introdujo en el mundo de las redes sociales: "una de mis nietas me metió en Instagram, ella vio en mí lo que se ve ahora que yo tampoco lo había visto hace dos años, nunca lo hubiera dicho ni pensado". Y es que, sin duda, llama la atención su aspecto físico tan cuidado. Andrés asegura que se cudia "pero nunca me he operado. En la comida no me gusta hacer excesos pero sí fumo y bebo, mi whisky por las noches y luego en las comidas mi vaso de vino moderadamente, nunca de borracheras. El desayuno no lo perdono, luego ya comer o no me da igual. Pero no de beber, mi whisky no lo perdono. Y tampoco puedo estar sin sol, soy un enamorado".

Habla además de cómo ha cambiado su vida de repente: "mi vida anterior no tiene nada que ver con esto, era más intelectual. He conocido a Borges, un ser encantador. Con clase se nace y en el ambiente en que vives, hacer que tienes clase me parece difícil". 'The Spanish King' además está explotando su faceta como actor. Ha aparecido incluso en videoclips. El más famoso el de la canción de C Tangana 'Tu me dejaste de querer' que tiene más de 146 millones de reproducciones en Youtube. En él, Andrés aparece, de nuevo, haciendo de auténtico dandy. Fumando en pipa en un avión. "En el videoclip de C-Tangana estoy improvisando, a mí nadie me ha dicho lo que tengo que hacer"

Sobre Masterchef asegura que es "una experiencia más, la cocina siempre me ha gustado. Me gusta cuando yo quiero cocinar, por obligación ni hablar. Fue un descubrimiento, es bastante estresante pero lo pasé muy bien". Precisamente en el programa, algunos de los compañeros le decían que utilizaba Photoshop en sus publicaciones. Ante eso, Andrés ha respondido: "no me gusta el Photoshop, soy natural pero no solo en el físico sino en todo, lo artificial no me gusta. Y las mujeres, al natural, no sé para qué se operan. Envejecer no queda más remedio, otra cosa es envejecer mal. Envejecer es la vida, ¿qué importa? Lo que sí me da pena son los dolores y sufre por ello, para mí es lo peor, prefiero medicamentos. La edad tiene sus achaques. Sé que no soy igual que hace 30 o 40 años pero hay que saberlo llevar. Y las arrugas pues igual, es un sello de la edad".