“He tenido miedo de morir, pero lo he afrontado siempre con mi familia”

“A mí me pasa a veces, cuando no puedo comer algo que me gusta, o jugar al fútbol, o seguir el ritmo de los demás niños por la calle (porque ellos caminan y yo de ir en una silla de ruedas), que me cuesta afrontarlo. Me resulta difícil tener paciencia porque esto dura hace más de 8 años y eso es mucho tiempo para un niño como yo. Entonces me dice mi madre ‘cuando seas mayor podrás hacer todo lo que quieras porque tienes el coraje y la paciencia para afrontar cualquier cosa que te pase en la vida’. Esta frase me ayuda y encuentro la forma de seguir adelante”. Es parte del libro que ha escrito, con solo 12 años, nuestro invitado Dídac, un joven que está pasando una terrible enfermedad: la leucemia, la lleva desde los 3 años.

Dídac le ha relatado a Cristina que todo “empezó cuando yo era muy pequeño y no entendía su significado, qué quería decir estar enfermo, pero de lo que me explicó mi madre y de las fotos que vi he visto que ha sido difícil. He enfrentado todo con alegría”. Por supuesto ha sentido “miedo”, sobre todo “por si pasaba algo malo como que me muriese. Eso lo he enfrentado poco a poco y me ha ayudado mucho mi familia, que me han enseñado a afrontar estas cosas”.

Cuando tenía ese temor Dídac pensaba en Albert, un niño amigo suyo que falleció por otra enfermedad: “Pensaba que iría con él. Su familia me regaló un peluche para pensar en él y me ayuda mucho, pienso en los tiempos que pasamos juntos”.

Nuestro joven protagonista asegura que lo más difícil de su enfermedad, por encima de todo, ha sido “no poder estar con mis dos hermanos porque no podían entrar en el hospital a diario y quería saber de ellos. Les quiero mucho y me costaba mucho”.

El autor reconoce que lee mucho y que le gusta leer, y además tiene tres grandes pasiones: “Escribir, dibujar y estar con mis dos hermanos, pero sobre todo leer es lo que más me ha ayudado a escribir este libro”. El título, ‘La vida fantástica’, no es obra suya como reconoce: “Yo no se lo puse este, en principio era ‘Pensamientos de un niño enfermo’ pero la editorial tuvo la idea de ese otro nombre porque, a consecuencia de todo esto, es una vida fantástica y al final lo he agradecido. Mi vida es fantástica porque, claramente, he tenido una vida muy difícil llena de dolores y luchas, pero sin sonrisa no se puede tirar adelante”. ¿El mayor apoyo para él? Lo tiene claro: “Mi madre, tenerla a mi lado, es maravillosa. Ver a mi familia también”.

Sobre qué hará cuando salga de la leucemia, Dídac afirma sin dudar que quiere “vivir la vida al máximo, disfrutar de cada momento. He tenido muchas ilusiones por cumplir, como curarme para siempre, pero tengo otras más pequeñas como ir a la nieve que por fortuna sí que he podido cumplir. Me da rabia no poder jugar al fútbol, es otra ilusión”.

Por su parte, Mireia, su madre, asegura que “es un niño como todos” y también reconoce que “ha sido un camino duro y largo. Siempre hemos dicho que la enfermedad nos ha quitado una parte de la vida pero no teníamos que permitir que nos sacase la alegría de vivir, y eso le hemos enseñado y transmitido. La vida, a pesar de todo, que sea lo mejor y más fantástica posible”. “Los pequeños momentos nos daban la vida”, continúa ella, “siempre digo que la situación de cada uno es la que es, ni una es más que otra. Nos ha tocado esta y es la que hemos tenido que vivir, con las dificultades que eso comporta. Hay que disfrutar de cada momento, no esperar grandes cosas sino lo que el instante depara. Hemos estado en el hospital fechas muy señaladas como Navidad, Reyes y cumpleaños y hemos intentado disfrutar con la gente que teníamos al lado. Sobre todo las enfermeras y enfermeros y médicos de San Juan de Dios y también de la Fundación Enriqueta Villavecchia que nos han acompañado todo este periodo, nos han demostrado que, con pequeñas cosas, podemos tener grandes días”.

Por cierto, Dídac avisa de su nueva obra: “Estoy comenzado a escribir un segundo libro”, el cual esperamos con ansias. Es autor, a día de hoy, de “La vida fantástica. Lecciones de vida de un niño con sueños”, Ed. Destino.