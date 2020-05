La tata de Miguel Ángel Muñoz ya es un fenómeno mundial

Los videos empiezan a amontonarse en el Instagram de @latatareal, si lo buscan en la red social. Cada día, el actor presenta junto a Luisa un programa de variedades donde han llegado al punto de tener invitados, declarados fans de la tata, como José Coronado o Raúl González.

Miguel Ángel Muñoz ha decidido pasar el confinamiento con la persona que estuvo con él de pequeño. No se queja, de hecho, lo disfruta como el que más: “Lo primero es que estamos muy felices porque tenemos salud y no nos ha tocado el coronavirus. La tata se ha convertido en un fenómeno viral y social, y su perfil se ha verificado, la siguen de todo el mundo. Es muy emocionante, estamos viviendo, a pesar de este momento tan difícil, un momento muy feliz. La tata me cuidó de pequeñito, es la hermana de mi bisabuela, mis padres eran muy jóvenes al tenerme a mí".

Su tata, cuenta Miguel Ángel, es una persona muy especial para él: “Nuestra relación siempre fue estrecha y muy pura. Yo desde los 18 años me ocupo de ella y la ayudo en muchos temas, y en los últimos años mucho mucho más. Cuando surgió esta pandemia decidí encargarm de ella. Duermo en su casa de 35 metros cuadrados. Ella en un cuarto y yo en el mío. Di vacaciones a los cuidadores en la pandemia y yo cuido de ella personalmente".

Son momentos muy felices para la pareja de influencers de instagram, que en estos momentos, están teniendo casi 100.000 seguidores en cada vídeo. Luisa no da señales de estar cansada, de hecho, todo lo contrario, según nos ha contado Miguel Ángel: "Tiene 95 años y está espléndida, en uno de los mejores momentos de su vida de los últimos 15 o 20 años. Que estemos juntos es lo que más feliz le hace. Damos paseos por el pasillo y nos reímos como nunca”.

Claro que para Miguel Ángel es un esfuerzo extra, aunque lo hace con cariño: “Si hay algo más complejo de llevar es dedicarme tiempo para mí porque todo el día estamos juntos y, cuando no estoy con ella, cocino, friego o voy a comprar y dejo lo mío para la noche y trabajo hasta la 1-2 am".

Un servicio que está siendo bueno para él y que también aprovecha para dar a conocer la historia de Luisa, que se está convirtiendo poco a poco, en la tata de España: “Más allá de la Guerra Civil, que fue duro, estuvo en Mérida (tenía 10 años) y hemos hablado mucho de eso. La ganadería era lo principal y tenían una tienda de ultramarinos, además de gallinas. Ella cuenta siempre que ha sido una afortuanda en la vida porque siempre fue personal de limpieza en distintas casas y, durante 12 años, estuvo trabajando en casas. Ha logrado cotizar 15 años y tener jubilación".

Y no hay mejor ejemplo de solidaridad que el que nos da él mismo, muy propio de estos días, pero que Miguel Ángel ha tenido durante toda su vida, en colaboraciones con Fundación Aladina, con UNICEF y, lo que no se sabe tanto, con su tata: “Es una pensión muy pequeñita y desde los 18 años yo le ayudo económicamente porque ella, por desconocimiento, no pudo cotizar siempre y menos mal que alguien se lo avisó".

