Sumar aboga por "revitalizar la OSCE, donde nos sentábamos en pie de igualdad todos los países del continente incluido la Federación Rusa"

Sumar, socio del Gobierno de coalición, votaba este jueves en el Congreso de los Diputados en contra del plan de rearme europeo millonario, y a favor de la salida de España de la OTAN.

De esta manera, el partido se desmarca de los planes de Pedro Sánchez evidenciando las diferencias que existen entre las dos coaliciones. Diferencia que en este caso de política de defensa, el diputado de Sumar, Txema Guijarro, recuerda en 'Fin de Semana' que “siempre la hemos mantenido históricamente”.

Añade Guijarro que “el PSOE ha sido siempre un partido atlantista, que ha confiado siempre en una relación militar, en el marco del vínculo militar con Estados Unidos”, y su partido siempre han sido “muy críticos con esa alianza militar, esa alianza atlantista” insistiendo en que no se ha producido “una ruptura política” sino que “estamos tratando es de gestionar esas diferencias para ponernos de acuerdo y sacar adelante un gobierno también en lo que tiene que ver con su política militar y su política industrial”

Señala el diputado de Sumar que "no se trata de salirnos de la OTAN o no salirnos de la OTAN, se trata de que la OTAN se ha salido de nosotros. Se trata de cómo hacemos para no depender del vínculo norteamericano" considerando que lo que hay que hacer es "asumir esta nueva realidad".

Y en base a eso, explica que “el escenario internacional ha cambiado radicalmente en estos últimos meses y Lo que nos está diciendo ese cambio es que la dependencia estratégica que hemos mantenido históricamente con Estados Unidos ahora se ha venido abajo”.

Subraya Guijarro que ahora se trata de ver "cómo Europa gana autonomía estratégica para desvincularse, desconectarse paulatinamente de ese vínculo".

El problema, a su juicio, se basa en esa “excesiva dependencia del aliado norteamericano” y que es ahora cuando hay que ver “cómo Europa reconstruye un esquema de defensa y de seguridad que tenga que ver por supuesto con sus postulados militares, pero que sobre todo tenga un planteamiento geoestratégico y geopolítico de cara a una paz duradera en el continente y en el hemisferio”.

Y para ello, dice, “España y Europa tienen que plantearse precisamente qué tipo de relación tienen que tener no solo con la Federación Rusa o con China sino con los propios países africanos” y para conseguirlo no consideran que implique un “aumento masivo y sostenido prolongado en el tiempo de gastos militares”.

Por último, destaca Txema Guijarro que “cuando hablamos de paz hablamos de regresar al multilateralismo, de regresar al esquema de Naciones Unidas, revitalizar la OSCE que era la institución encargada precisamente de garantizar una paz duradera en Europa donde nos sentábamos en pie de igualdad todos los países del continente incluido la Federación Rusa”.