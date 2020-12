Stella Luna de María: “Las webs que prometen la vacuna barata o vacunar en casa son un timo”

Este año tenemos un límite enorme para reunirnos en casa, de hecho es que apenas podemos. Y claro, una forma de “paliar” eso es la reunión telemática o, dicho en cristiano, cenar por videoconferencia.

Y eso a su vez implica el uso (y abuso, seamos realistas) de las aplicaciones más clásicas como Skype pero también de otras que han irrumpido con fuerza como Zoom y de otras que se han actualizado como WhatsApp o Telegram. Ahora bien, hay que tener ciertas precauciones para evitar caer en engaños y virus informáticos. Necesitamos consejo, que nos lo da en Fin de Semana con Cristina Stella Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting y experta en ciberseguridad y Big Data: “La saturación ha pasado siempre, primero con los sms, luego el WhatsApp y este año con las videoconferencias. Cada año tiene lo suyo, a ver en qué estamos el que viene. Y el ancho de banda y la red, sobresaturadas, por supuesto”.

Los mejores consejos, como siempre, de parte de la experta en BigData: “Lo primero es tener apps actualizadas, además del sistema operativo, para que, si se ha descubierto alguna vulnerabilidad, haya sido corregida por los desarrolladores; tratar de usar redes buenas, como fibra óptica, e intentar no estar en las mismas horas en las que está todo el mundo y evitar el pico máximo. Si intentamos conectar con alguien justo a las 12 de la noche no va a ser posible, no hay ancho de banda para todos los que somos, lo mejor es elegir otra hora. También conocer perfectamente a la gente con la que vamos a conectar, así evitamos intrusos desconocidos; tener todo bien organizado, utilizar apps confiables, ojo a las cosas gratis que ofrecen algo a cambio y son empresas que en realidad quieren tus datos”.

Sobre apps confiables, Stella recomienda “Hangouts y Meet de Google, que funcionan muy bien y las puedes configurar con contraseña; Zoom tuvo algunos problemas en primavera referentes a vulnerabilidad pero parece que están solventados; Webex también funciona muy bien y tiene cuentas gratuitas, no necesitas ser empresa para estar; no perdamos de vista el sistema de cifrado de WhatsApp, es muy seguro para videoconferencias grupales; eso sí, cuidado con el ‘streaming’, es decir, vídeo en directo porque consume mucho ancho de banda porque es muy lesivo para el sistema”.

Stella por supuesto insiste en la limpieza de cookies una vez terminemos de usar la app: “Hay que hacerla periódicamente, es como limpiar el polvo de casa. Del teléfono, del ordenador, de todo. Siempre que se pueda y que no sea impedimento, hacer navegación privada, donde no hay registro de datos ni se comunica ni con Apple ni Google”. “La gente tiene que entender es que, cuando hay una actualización, es porque están arreglando un problema que se ha evidenciado”, insiste.

También recuerda que es esencial “cambiar la contraseña del wifi, sobre todo si no se ha cambiado desde que lo compramos. Las contraseñas hay que cambiarlas periódicamente porque hay maneras de hackearlas y muchas veces hay mercado negro de contraseñas, cualquiera puede comprar esas claves”.