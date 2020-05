"Soy la única de España que habla de su edad y de las cosas que se hace"

Carmen Lomana escucha y responde en su consultorio de esta semana a preguntas sobre las pestañas, "yo me añado unas postizas para que parezca que tengo más, no me importa reconocerlo, no como otras tantas mujeres que salen en la televisión". También comenta su opinión sobre el doblaje en España, ella ve las películas "que entiendo en su idioma original, aunque sea más o menos, pero si no, no me importa nada verlo en castellano" comenta la influencer.

En la crónica social nos cuenta como ha sido el reparto de títulos en la familia Falcó después de su amigo Carlos, que he parecido muy razonable. Además, comenta el caso de Andrés de Inglaterra, que se enfrenta a un nuevo caso de demanda millonaria. "Un hombre que al principio era el favorito de la reina y ahora, mira cómo ha quedado, es el hijo de los disgustos" ha dicho Carmen. También comenta la situación de Megan y Harry en su nueva mansión de Beverly Hills.

Hemos podido hablar con José Carlos Crevillén, de Creamur Publicidad, que se dedica a la fabricación de mamparas de metacrilato, las famosas barreras transparentes que van a poblar bares, restaurantes, hoteles y zonas comunes como las playas a parti de ahora.

"Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que esta temporada tendrá una hora completa en la sección "La hora Lomana". En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ y ‘La tertulia de chicas’, en las que toman parte José Miguel Gaona, Pedro Martínez, Pablo Herreros, Carmen Candela, Sole Mallol y Elsa González. De preparar el almuerzo se ocupa Pepe Oneto, con ‘¿Qué cocinamos hoy?’ y de hablar del misterio Jorge Alcalde, Javier Sierra y José Miguel Gaona en "La esquina del misterio". Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad.

