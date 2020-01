Soraya Rodríguez: “Espero que los eurodiputados del PSOE voten a favor de levantar la inmunidad de Puigdemont"

La eurodiputada de Ciudadanos, Soraya Rodríguez, ha pasado por los micrófonos de 'Fin de Semana' tras la decisión del Parlamento Europeo de retirar el acta de diputado de Oriol Junqueras, tras la sentencia del Tribunal Supremo.

“Era la decisión esperada. Se ha tergiversado muchísimo la sentencia del TJUE que no se pronunciaba sobre la sentencia del 'procés' ni sobre la situación penal de Junqueras”, ha explicado Rodríguez, que reconocía que no había otra posibilidad: “Ha sucedido lo lógico. Una persona condenada es inelegible y no puede ser puesta en libertad para ejercer un cargo para el que está inhabilitado”.

Ahora, el reto de Ciudadanos y el resto de partidos constitucionalistas será combatir el discurso del odio de los eurodiputados Puigdemont y Comín: “Vamos a tener que trabajar frente al discurso falaz que va a utilizar el independentismo catalán en el Parlamento europeo. Van a decir que no somos un Estado democrático cuando precisamente es la democracia la que permite que estén allí”.

La labor de los partidos democráticos será convencer a los eurodiputados de que aprueben el suplicatorio de los fugados: “La inmunidad no es un privilegio personal y no afecta a los delitos cometidos con anterioridad a la asunción del cargo de eurodiputado. Hay que trabajar para explicar a los eurodiputados que tienen que votar esta situación”.

Según recuerda Rodríguez, el único apoyo que tienen los independentistas en Europa es el de los partidos ultraderechistas:

“Desprestigiar a la democracia española es un elemento fundamental de la propaganda independentista y ellos han alcanzado un eco en la extrema derecha europea. Los nacionalistas identitarios son el único apoyo que los independentistas tienen en Europa”.

Por eso, Soraya Rodríguez confía en que el PSOE hará lo correcto y apoyará el suplicatorio de Puigdemont y Comín: “Espero y deseo que los eurodiputados del PSOE voten a favor de levantar la inmunidad parlamentaria de Puigdemont y Comín”.