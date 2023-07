No solo una gastroenteritis: las consecuencias de comer una sandía que tenga altos niveles de metomilo

La Comisión Europea ha alertado sobre la presencia de sandías procedentes de Marruecos, que se han comercializado en España, con restos de un pesticida, el metomilo, por encima de los niveles permitidos. En 'Fin de Semana' COPE, el doctor Pérez Almeida ha explicado los efectos que puede producir para nuestro cuerpo el consumo de este pesticida. Descúbrelo en el siguiente audio.

La organización de consumidores Facua se ha hecho eco de esta comunicación, en la que la CE ha precisado que la fruta supera la presencia de este pesticida permitida por la normativa comunitaria. El sistema de detección de la UE ha categorizado como "grave" el nivel de riesgo, según ha recogido Facua, que ha señalado que el metomilo es "una sustancia que se usa como pesticida y que puede tener consecuencias graves en algunos casos".

Qué es el metomilo y cómo evitar su consumo



En primer lugar, Pérez Almeida ha explicado que el metomilo es un "insecticida que se usa como pesticida, es decir, para atacar o controlar una plaga en agricultura". Además, ha detallado que el límite permitido está en "0,015 en miligramos por kilogramo", y en los casos que han generado la alerta había "un 0,38", lo que supone un porcentaje muchísimo más elevado.

Por otro lado, el experto ha explicado que es posible evitar su consumo prestando atención a las frutas y siguiendo una serie de pasos. "En frutas con una cáscara tan gruesa como el caso de la sandía es más fácil. Lo que debemos hacer es lavar bien la sandía" con la finalidad de que el pesticida pase al interior, que es la parte que consumimos.

Sin embargo, Almeida se muestra preocupado en los casos en los que la sandía ya se vende cortada en el supermercado, ya que en aquellos no sabemos si se ha lavado correctamente y se puede haber introducido en la fruta. Por último, ha hecho un llamamiento a la población que pueda tener síntomas como gastroenteritis o vómitos. "Hay que acordarse también de la fruta y no solo de otros alimentos que has podido ingerir". Escucha sus consejos, al completo, en el siguiente audio.

