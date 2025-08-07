Santi Cañizares elogia la gestión que Luis Enrique ha hecho de la pretemporada en el PSG: "Sacrifica cosas y sabe que no le juzgarán"

El Real Madrid inició el pasado lunes su pretemporada. Una preparación que tan solo durará 15 días, ya que el conjunto blanco debutará en Liga contra Osasuna el próximo 19 de agosto. Un estreno que el equipo presidido por Florentino Pérez ha intentado aplazar sin éxito.

Y en el lado contrario se encuentra el PSG. El equipo parisino, que ha regresado este miércoles de sus vacaciones, tan solo tendrá seis días para preparar la Supercopa de Europa que disputará contra el Tottenham el próximo 13 de agosto.

LAS DIFERENTES PRETEMPORADAS DE REAL MADRID Y PSG

Los dos equipos jugaron el Mundial de Clubes y llama mucho la atención la lucha que el Madrid está manteniendo para aplazar ese primer partido de Liga. Algo por lo que ni PSG, ni Chelsea parecen estar preocupados.

Primero, fue el Juez Único de competición quien rechazó la propuesta de los blancos de jugar ese primer partido el 29 de octubre. Y este martes, el Comité Nacional de Segunda Instancia de la RFEF también dio la negativa y desestimó el recurso que el Real Madrid interpuso contra la decisión del Juez único.

La resolución hecha pública este pasado martes señala que "ni el argumento de la participación en el Mundial de Clubes o contar o no con una plantilla más o menos amplia, suponen por sí mismo la concurrencia de una causa de fuerza mayor".

"La participación en el Mundial de Clubes era conocida y previsible por parte de la entidad, no concurriendo, por tanto, uno de los elementos fundamentales de la causa de fuerza mayor, el de la imprevisibilidad de los hechos que fundamentan la concurrencia de dicha causa para el aplazamiento de un partido oficial", añade.

SANTI CAÑIZARES ELOGIA LA DECISIÓN DE LUIS ENRIQUE

Y en el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE se alabó la figura de Luis Enrique, que ha priorizado el descanso de sus futbolistas. "Él habla mucho también de economizar esfuerzos y sobre todo dar descenso", explicaba Juan Gato sobre la forma de ser del asturiano en el vestuario.

Santi Cañizares, por su parte, decía: "Luis Enrique Es un entrenador que trabaja lo táctico y que se preocupa por todo. Y en lo físico, siempre ha estado obsesionado con estar bien, fuerte y rápido". Y añadía: "Sabe perfectamente que el cuerpo tiene una autonomía y que tiene que sacrificar cosas. Y es algo que a mí parece tiene todo el sentido del mundo".

Para finalizar, Cañizares iba más allá y señalaba: "Luis Enrique sabe que no le van a juzgar por ganar o no la Supercopa de Europa y que lo importante son la Champions y la liga".

Dani Gil se mostraba de acuerdo con la opinión del exfutbolista, pero justificaba ese descanso comparando la diferencia competitiva que existe entre la Ligue 1 y La Liga o la Premier League.

