“No es sólo el turismo”: por qué el 42% de los municipios de España están en riesgo de despoblación

El Banco de España ha asegurado en un informe que más de 3.400 municipios, el 42% del total, están en riesgo de despoblación, sólo Finlandia, Estonia o Letonia tienen una proporción mayor de localidades en esta situación. Por ello, por los micrófonos de Fin de Semana ha pasado Mercedes Molina, catedrática de geografía humana de la Universidad Complutense de Madrid, y que lleva 25 años estudiando la cuestión de los flujos migratorios de campo a ciudad.

“Es cierto que hay diferencias, pero es un fenómeno que también aparece en Francia, en Italia, en Irlanda o Grecia. Pero en España acusa una situación verdaderamente alarmante”, alerta la experta a Cristina López Schlichting sobre el riesgo real de despoblación en el campo español. “No es un proceso nuevo, la novedad es que estamos en un momento que coincide con una gran conciencia social del problema y un compromiso político”.









Y es que, para Mercedes Molina, el problema radica en haber ignorado el modelo agrario: “Desde que España adopta un modelo industrial y de servicios en su economía frente al modelo agrario, optó por dos actuaciones: crecer en PIB, en empleo y en renta sin valorar a qué costes sociales, ambientales o territoriales”. “Ese modelo de crecimiento va asociado a un modelo de concentración de la inversión y la población, haciendo de las grandes ciudades el lugar de eficiencia de esa inversión. Las convertimos en los centros de la nueva economía planetaria, pensando que siempre iban a mantener ese dinamismo”, comenta.





La culpa de las políticas públicas



Para la experta en despoblación, “este modelo de producción y territorial lo han creado también las políticas públicas que han determinado cada vez más una brecha acuciantes entre las dotaciones de aquellos elementos imprescindibles para desarrollar los nuevos procesos entre el mundo rural y el mundo urbano”, comenta. “Han ido alimentando sus inversiones urbanas y los territorios rurales, por no tener esas dotaciones han ido perdiendo competitividad y las empresas no se han podido instalar allí”.

Hace hincapié además en que no basta con dotar de polígonos industriales: “La estrategia para revertir la despoblación no requiere de una acción, sino una serie de acciones múltiples. En España hemos marginado la comarca. La comarcalización en el mundo rural es fundamental, todo no puede estar en todos los sitios, pero todas las personas tienen derecho de disfrutar de los mismos servicios que aquellos que viven en las ciudades”, concluye.





