Mujeres que vuelan muy alto

La de piloto de aviones es una de las profesiones en las que hay más desigualdad en el número de hombres y mujeres que la ejercen. Solamente el 1,5% de los pilotos aeronáuticos son mujeres. Una cifra que sorprende y, por eso, en el 'Fin de Semana' de COPE hemos hablado con dos de esas pocas mujeres que se dedican a manejar naves aeronáuticas.

Laura Monclús, piloto de helicópteros, explica como empezó en ese mundo: “Yo veía a los aviones volar y se me quedó grabado. Me vine a Madrid a estudiar ingeniería aeronáutica y, cuando terminé la carrera, aprendí a volar en ultraligero, me enamoré de volar y después de volar en helicóptero pensé: 'piloto de helicóptero seré'. Y lo fui”.

Monclús prefiere los helicópteros a los aviones porque permiten muchas más opciones: “El helicóptero da mucha versatilidad. El hecho de poder estar parado en el aire da un margen que no se obtiene en el avión”. Su trabajo, en emergencias sanitarias y en extinción de incendios, resulta fundamental para la comunidad.

Por su parte, a Laura Crespo, lo de volar le viene de familia. Su padre es piloto acrobático y fue la que le hizo despertar el gusanillo: “Con 17 años asistí a una competición acrobática y me quedé prendada. Pensé que un día quería hacer eso”.

Un sueño que ha logrado hacer realidad, aunque aún no se atreve a pilotar delante de los suyos: “No he dejado que nadie de mi familia venga a verme volar. Y eso que mi padre es piloto acrobático. Me impone bastante pensar que están ahí viéndome. Siempre me han apoyado”.

Ambas han logrado su sueño, aunque han trabajado y siguen trabajando muy duro por él: “Es importante machacarse en el gimnasio porque hay que hacer muchísima fuerza”.

Laura Monclús y Laura Crespo, dos ejemplos para muchas otras mujeres que sueñen con un día surcar los cielos.