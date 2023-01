Sáhara Occidental, fronteras y reapertura de las aduanas: los puntos calientes de la cumbre España-Marruecos

La próxima semana todas las miradas van a estar centradas en lo que ocurre al otro lado del estrecho, enMarruecos. El miércoles y el jueves, 1 y 2 de febrero, se celebra en Rabat la Reunión de Alto Nivel entre Marruecos y España.

Un encuentro que lleva más de 8 años sin producirse y donde se van a tratar sí o sí cuestiones como inmigración y cooperación antiyihadista. Sobre todo tras el ataque de esta semana en Algeciras.

Dos temas que seguro que estaban en la agenda, pero que a raíz del ataque de este lobo solitario, radicalizado en los últimos meses, van a estar más presentes.









Ataque yihadista en Algeciras: asesina al sacristán Diego Valencia

Recordamos que el joven marroquí, Yasin Kanza, asesinó al sacristán Diego Valencia e hirió al sacerdote Antonio Rodríguez al grito de “muerte a los cristianos, Alá es grande”.

Desde junio del año pasado tenía un expediente de expulsión de España. Llegó a la península en 2019, cuando fue deportado por Gibraltar. Sin duda, en la cumbre de la próxima semana tienen una oportunidad de oro para solucionar este asunto de inmigración, porque la cooperación antiterrorista entre Marruecos y España sigue intacta y funciona.

Tan intacta que hace un par de semanas la Policía de España y de Marruecos detuvieron en Almería a tres presuntos yihadistas que reclutaban adeptos para el Estado Islámico.

Y funcionar, funciona porque después del atentado de Algeciras, las autoridades de Marruecos facilitaron todo tipo de información sobre Yasin Kanza. La cumbre de esta semana es una oportunidad para solucionar este problema con los inmigrantes con expediente de expulsión.

Primer objetivo: normalizar las relaciones de los dos países

Cuestiones migratorias, la cooperación antiterrorista... ¿Por qué más es importante esta cita entre España y Marruecos?

El tiempo que lleva sin celebrarse, 8 años. Acudirá el presidente del gobierno, Pedro Sánchez junto a una decena de ministros. Cuestiones políticas y económicas que se van a tratar. El momento en el que llega esta reunión. Después de la crisis por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali y la respuesta de Marruecos: esos más de 6.000 inmigrantes que llegaron a Ceuta.

La tensión se rebajó con el viraje del Gobierno sobre el Sáhara Occidental. Pedro Sánchez reconocía que “el plan de autonomía de Marruecos es el más serio, realista y creíble”.

Desde entonces ha pasado un año. 12 meses desde esa misiva de Pedro Sánchez a Mohamed VI, un tiempo en el que el Gobierno ha andado con pies de plomo para no soliviantar a nuestro vecino del sur. Prueba de ello, lo ocurrido la semana pasada en el Parlamento europeo con esa resolución a favor de los DDHH que los eurodiputados socialistas, los de España, votaron en contra.

Para saber cómo llegan España y Marruecos a esta reunión de alto nivel, en ‘Fin de Semana’ hemos consultado a la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, Elsa Aimé, que afirma que la relación entre ambos países “está en mucho mejor que lo que estaba en 2021 ya que se han restablecido relacione y Marruecos ha vuelto a abrir su embajada en España”.

Para Aimé “la celebración de esta reunión de alto nivel apunta en esta dirección de normalización de las relaciones de los dos países”. Eso es precisamente lo que se espera de esta cita: normalizar las relaciones y rebajar la tensión.





Sáhara occidental, las fronteras y reapertura de las aduanas: los puntos calientes de la cumbre España-Marruecos

Pero como hemos dicho antes, sobre la mesa va a haber cuestiones muy importantes: políticas, económicas y diplomáticas. Puntos calientes, que crean fricción, y que llevan años sin abordarse, como las que señala la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, “habrá varios elementos en la agenda: desde luego, la cuestión del Sáhara Occidental, las relaciones fronterizas con la reapertura de las aduanas y, también, relativas a las aguas territoriales”.

Cuestiones energéticas, ese gas que llega de Argelia, la producción de hidrógeno verde, cuestiones agrarias y de pesca, las relaciones comerciales...Dos días de cumbre y muchos frentes abiertos que esperan cerrar definitivamente.

De ahí la importancia de esta cita que subraya nuestra corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa, hablando de la “frontera inteligente que ha dejado de ser contrabandista”.

Señala Mesa que es una cuestión “fundamental” saber qué es lo que ocurre con “la movilidad de las personas, de las mercancías, con los trabajadores fronterizos entre España y Marruecos; así como el radicalismo”.

¿Qué le va a pedir España a Marruecos?

Según explica nuestra corresponsal “España le va a pedir a Marruecos que siga manteniendo la presión sobre el control de los flujos migratorios en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla; y, también, que mantenga la presión de los flujos migratorios hacia Canarias”.

El nuevo modelo de negocio que quiere Marruecos

Por otro lado, dice Mesa que la pretensión de Marruecos es “poner en marcha el nuevo modelo de negocio que siga permitiendo a las poblaciones del norte del país a vivir de Ceuta y de Melilla. Por lo que España tendrá que sentarse con Marruecos para crear ese nuevo modelo de negocio en ese punto fronterizo, que va a ser esencial para la movilidad e mercancías y de personas”.





La opinión de los marroquíes





Tras escuchar las claves de la profesora de relaciones internacionales, la visión de nuestra corresponsal en Marruecos; también queremos conocer qué opinan de esta reunión los ciudadanos marroquíes que viven en España. Es el caso de Abdelai, l7 años residiendo en nuestro país, que celebra como “buena noticia” la reunión entre los dos países “después de tantos años”.

Considera este joven marroquí que “ambos países están obligados a llegar a acuerdos porque se pueden cambiar muchas cosas” y subraya que “estamos condenados a convivir, a llevarnos bien España y Marruecos”.

No le falta razón a Abdelai, la situación geográfica con Marruecos no va a cambiar. Y lo que espera es que “mejoren o faciliten la vida de la comunidad marroquí que viev en España como el tema del voto o la doble nacionalidad”.





Libertad de expresión y de prensa





Muchas son las expectativas puestas en esta cumbre que llega, como hemos dicho antes, en un momento delicado. Y ya no por las crisis que hemos comentado antes, sino por la resolución que aprobó el Parlamento Europeo contra Marruecos para que respete la libertad de expresión y de prensa; y, también, por las misiones a Marruecos que la UE ha cancelado por el escándalo de los sobornos.

Como hemos dicho antes, los eurodiputados socialistas, los españoles, votaron en contra de esa resolución de los DDHH. Una decisión opuesta al criterio del grupo, que explicaba de esta forma el eurodiputado socialista, Juan Fernando López Aguilar que afirma que “todo este discurso despiadado con Marruecos no es inocuo, tiene consecuencias y esas consecuencias no son buenas para nosotros”.

Tras las palabra de López Aguilar queda claro cuál es la estrategia de Moncloa con Marruecos ¿verdad? Mimar a nuestro vecino para cabrearlo porque las consecuencias no son buenas para nosotros. Como señalaba en ‘La Mañana del Fin de Semana’ el periodista Ignacio Cembrero “las instrucciones y el objetivo de Ferraz era salvar la cumbre y la apertura de las aduanas terrestres de Ceuta y Melilla, que en principio están previstas para este mes”.

Sobre la persecución a los compañeros de profesión, de la falta de libertad de expresión e información; Cembrero tiene pleno conocimiento, sobre todo porque lo ha sufrido, y lo sufre, en primera persona recordando que “he tenido una denuncia y una querella por la vía penal por parte del gobierno de Marruecos por supuesto enaltecimiento de terrorismo que, al final, quedaron archivadas. Y, también, otras dos por la vía civil”.

Esa falta de libertad de expresión y de información que se vive en Marruecos también la ha sufrido el periodista marroquí, Ali Lamrabet, exiliado en España, y que le contaba a Fernando de Haro en ‘La Tarde’ cómo está la situación ahora mismo. “Marruecos” dice “es el país del Magreb con más presos políticos”. Subraya “tenemos una menor que está perseguida por la Policía marroquí simplemente por manifestarse libremente. No solo se persigue a los periodistas sino también a sus abogados”.

Lamrabet coincide con Cembrero en las razones que han llevado al PSOE a votar en contra de esa resolución del Parlamento Europeo y es que asegura que de haber votado a favor, la cumbre de la próxima semana se hubiera resentido.

No hay que olvidar que estamos hablando de una resolución en la que se pide a Marruecos que se respeten los derechos humanos. Por ejemplo en las cárceles, donde Lamrabet estuvo encerrado 8 meses en encerrado en un lugar en el que “se come mal, se tortura, se pega… donde el más mínimo derecho humano no existe”.









María Antonio Trujillo, "persona non grata" en Ceuta y Melilla





Escuchando los testimonios de Cembrero y de Lamrabet...me es complicado entender las declaraciones de la exministra socialista,Maria Antonia Trujillo, que ahora reside en el país alauita. En una entrevista llegó a decir que: “la libertad de expresión e información está más amparada en Marruecos que en España”.

Pero igual de incomprensible, o más, es la petición que ha hecho esta semana, a días de la cumbre con Marruecos. Dice la exministra de vivienda de Zapatero que ha llegado el momento de queEspaña entregue Ceuta, Melilla y las Islas Chafarinas a Marruecos. Explica que si ha cambiado la posición sobre el Sáhara Occidental, ¿por qué no puede cambiar su posición sobre Ceuta y Melilla?

Lo gordo de este asunto es que no es la primera vez que Trujillo cuestiona la soberanía de las dos ciudades autónomas, ya lo hizo el pasado septiembre durante una conferencia en Tetuán. “Vestigios del pasado que interfieren en las relaciones con Rabat”, dice María Antonia Trujillo. Bueno, entonces se armó una buena en el propio PSOE que la desautorizó. Y tanto Ceuta como Melilla la declararon “persona non grata”

Pues no sirvió de mucho porque Trujillo ha vuelto a la carga. Asegura que ha llegado el momento de entregar las dos ciudades autónomas y que no es posible mirar hacia otro lado.

Capítulo Trujillo al margen, lo que debe centrar la atención esta semana que entra es el resultado de esta reunión de Alto Nivel, qué va a sacar España de ella...y qué va a conseguir Marruecos.