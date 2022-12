"Saca lo peor de mí": Nacho Abad desvela los audios de El Melillero y su socio tras atacar a su expareja

La Fiscalía de Málaga pide 51 años y medio de prisión para José Arcadio, El Melillero, por el ataque con ácido a su expareja y una amiga en Cártama, hace casi dos años, en enero de 2021. Él, que está en prisión desde su detención en Mijas unos días después de los hechos, se enfrenta a cinco delitos distintos (de asesinato en grado de tentativa a pertenencia a organización criminal, como supuesto jefe de una banda dedicada al narcotráfico).

Su socio, El Poti, se sentará también en el banquillo junto a otros acusados, pidiendo para él 38 años. Un caso que ha empezado calificando nuestro experto en Fin de Semana, Nacho Abad, como "cruel". Como nos tiene acostumbrados, nos ha relatado cómo sucedió el crimen de principio a fin, contándonos cómo comenzó todo: con un ataque de celos de El Melillero después de que su exnovia le dejase.

Entonces, encargó a un amigo suyo, aquí es donde aparece El Poti, que le echase ácido sulfúrico a ella, que, en el momento de hacerlo, estaba con otra amiga suya. "Cómo gritaron las pobres chicas, es algo descorazonador, dolorosísimo" contaba Nacho Abad.

Lo realmente impresionante ha sido cuando nuestro colaborador nos ha desvelado los audios de El Melillero y su socio, empezando el autor del crimen confesando que él no lo había hecho: "Yo no soy la persona que agredió a Sandra, nunca lo haría, hay salpicaduras del ácido y me tendrían que haber dado" respondía ante la juez.

Los crueles audios del autor y su socio

Si ya son impresionantes y crueles las declaraciones de El Melillero, las de su socio, El Poti, son totalmente descorazonadoras. Y es que en sus declaraciones, afirmaba no tener ni idea del líquido que le había encargado echar el criminal a su exnovia, que lo único que sabía de eso era que era un bote negro con un tapón.

"Quería hacer daño a su exnovia, no me dijo en qué consistiría el daño. Estuve un día antes, me dio un producto, yo no pude hacer eso y me fui de allí discutiendo con él, no podía" explicaba ante la juez, no queriendo reconocer de qué se trataba.

"No sabía que era ácido, me di cuenta porque me estaba quemando yo...Lo abrí y lo lancé, el bote entero, ni miré" explicaba más tarde, unas palabras que han hecho que Cristina, Nacho, y José Miguel Gaona se estremeciesen.

#AUDIO Exclusiva: COPE accede a la grabación de la declaración de 'El Melillero' ante el juez tras el ataque con ácido a su exnovia en Cártama https://t.co/Os6IpDuExU — COPE (@COPE) March 17, 2021

Pero si ha habido un audio que nos ha puesto los pelos de punta, ese ha sido el del socio, afirmando qué es lo que hizo El Melillero al cometer el crimen: "él se quedó mirando viendo cómo a las chicas se les iba derritiendo la piel, se reía" contaba.

Unas palabras que han provocado en Nacho muchísima emoción, llegando a decir en directo que el caso "saca lo peor de mí, no os digo lo que yo haría con El Melillero, me salen las entrañas y no la razón" confesaba.

Más tarde, El Poti aceptaba su condena, asegurando que hizo lo que hizo coaccionado. "Lo hice sabiendo de que está mal, no soy así, estoy muy arrepentido y me voy a comer la condena que usted me eche...Que sepa todo el mundo que eso ha sido así, yo he hecho esto obligado, amenazado de muerte, si no, no lo hubiera hecho" explicaba.