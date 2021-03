Exclusiva: La declaración de 'El Melillero' ante el juez tras el ataque con ácido a su exnovia en Cártama

La Guardia Civil, tras dos meses de investigación en el marco de las operaciones Tindra-Dubrovnik, ha detenido a todos los participantes en la agresión con ácido a dos mujeres en Cártama, Málaga. También ha detenido a los componentes de un grupo criminal liderado por el individuo conocido como 'El Melillero' que se dedicaba, entre otros delitos, a robar droga a otros grupos criminales, los denominados 'vuelcos'.

Este miércoles en 'Herrera en COPE' el periodista y criminólogo Nacho Abad ha dado todos los detalles de la operación. Según ha dicho, Sandra, la joven herida el pasado 12 de enero junto a su amiga Cristina, lo había dejado en Navidades y él no lo aceptaba, por lo que la amenazó en varias ocasiones. "Le dijo te voy a destrozar esa cara tan bonita que tienes, hay testigos de esta afirmación, le dijo también que la iba a matar".

Ese día 12 de enero, Sandra y Cristina iban dentro de un coche y de repente se les acercó el coche de 'El Melillero', que las paró "en forma de V", es decir, la ventana del conductor y la del copiloto del otro coche quedaron a la misma altura. "Hay una persona que se baja del coche y arroja ácido sulfúrico al 98% por la ventanilla. El ácido sulfúrico, sobre todo, daña a Sandra, que es la que va conduciendo, y un poco menos a Cristina, que es la amiga que va de copiloto. Inmediatamente tuvieron que llevarlas al hospital porque les devoró la piel. Tienen quemaduras de tercer grado y a partir de ahí comienza la investigación", ha dicho Abad.

Sandra está tan grave que no ha podido declarar. Ha declarado Cristina, que cuenta cómo de repente aparece el coche mientras ellas iban a comprar comida. "Dice textualmente: 'Vi el coche que suele utilizar José Arcadio, este es 'El Melillero', se trata de un Golf gris oscuro con los cristales tintados, iba al volante, no pude ver si había otra persona en el asiento del copiloto, todo fue muy rápido. Nosotras estábamos paradas, se aprovechó para ponerse a nuestra altura. Mi amiga tenía el cristal bajado de la ventanilla unos 20 cm y él lo utilizo para arrojarnos líquido. Me quemaba mucho, tanto que me tiré del coche en marcha, escuche cómo se estrellaba el vehículo contra algo, pero yo solo estaba preocupada porque me estaba quemando viva. Sandra también. Las dos comenzamos a desnudarnos porque nos ardía la ropa y la piel. Era todo muy dolorosos·.

POTI SE BAJÓ DEL COCHE CON UNA BOTELLA Y SE LA ARROJÓ

'El Melillero' le ha dicho al instructor del caso que él no arrojó el ácido. Nacho Abad ha dicho que dice la verdad. "Él no arrojó el ácido, que no quiere decir que no tenga la misma responsabilidad. Él iba al volante y había una segunda persona, amigo suyo, que iba el sitio del copiloto. Es su amigo, al que llaman Poti, el que se bajó del coche con la botella y se lo arrojó".

El amigo de 'El Melillero' dice que 'El Melillero' le dio medio kilo de cocaína para que la vendiese al por menor, pero él lo consumió entero, por lo que tenía una deuda con él. 'El Melillero' le encargó entonces que le arrojase "algo malo" a Sandra. "Yo me negaba y le dije que no, pero me obligó. Me puso una pistola. Me bajé del coche y tiré tiré lo que hubiese en la botella. 'El Melillero' se quedó mirando a Sandra y se rió y después arrancó y nos fuimos", le dijo Poti al juez.

A este sujeto lo estarían buscando los amigos de El Melillero' para matarlo porque es testigo y quieren que no hable. "En su declaración dice que está muy arrepentido, que tiene hijos y que se vio forzado. Quiere que lo metan 50 años en la cárcel, si es posible en una celda de aislamiento porque sabe que va a morir", ha dicho Nacho Abad.

El juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga y el de Instrucción número 2 de Fuengirola son los que llevan las causas, el primero por los intentos de asesinatos y el segundo por la investigación de la organización criminal dedicada al narcotráfico.