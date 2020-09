Ruiz Escudero, en COPE: “El objetivo es establecer controles policiales aleatorios en las zonas restringidas”

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha especificado este sábado en Fin de Semana de COPE cuál es el plan del gobierno regional de cara a las restricciones de movilidad anunciadas este viernes por Isabel Díaz Ayuso. Según detallaba el responsable de Salud de Madrid, el objetivo es “establecer controles policiales aleatorios en las zonas de movilidad restringida”, explica. Y es que, según anuncia, prevén una reunión próximamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

“La primera necesidad es establecer los perímetros, porque es una clasificación sanitaria, que no se había hecho nunca. Y en segundo lugar establecer controles. Establecer un control absoluto no fue posible ni en marzo, pero sí se van a establecer controles aleatorios y con carácter disuasorio”, explicaba Ruiz Escudero a Cristina López Schlichting.

Acreditar los movimientos

El consejero de Sanidad, subrayaba que será necesario, dentro de las 37 áreas restringidas, que se justifique un movimiento entre ellas por motivos tanto de trabajo, estudios, o de atención a familiares. “Vamos a establecer que alguien acredite si va a trabajar, a la universidad o a los colegios. Eso va condicionado a dos situaciones: el mayor número de contagios se da en las reuniones familiares y sociales, por lo que hemos bajado de 10 a 6 el número de personas”, detalla en COPE el consejero.

Ruiz Escudero critica también que “cumplimos el día a día el uso de la mascarilla y cuando llegamos a casa nos relajamos”. “La otra situación es que los negocios cierran a las 10 de la noche en las zonas de restricción de movilidad”, ha recordado.

GRAF5199. MADRID, 25/08/2020.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), el consejero de Educación, Enrique Ossorio (d), y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (i), anuncian el plan para la vuelta al colegio en la Comunidad de Madrid, este martes. La Comunidad de Madrid tiene previsto instalar 6.100 cámaras en las aulas para impartir clases "online" entre buena parte de los estudiantes, y comprará 70.000 ordenadores para que profesores y estudiantes puedan conectarse por videoconferencia durante este curso escolar. EFE/Fernando AlvaradoFernando Alvarado

“Cerca de 1.500 personas que han sido diagnosticadas o cercanas a un caso positivo no han cumplido la cuarentena en los últimos tres días en base a datos de rastreadores. Se les hace un requerimiento, y a partir de ahí necesitamos esa acción de policía local para que cumpla, porque está cometiendo un delito de salud público”, concluye.

Ingresos en la UCI e Ifema

“Nosotros funcionamos como un único servicio de UCI, y dentro de cada hospital un plan de elasticidad para ver la capacidad máxima de cada hospital para atender a pacientes. Tenemos capacidad ahora para más de 600 plazas en la UCI más” explica en COPE el consejero de Sanidad.

Y es que, al igual que detallaba Díaz Ayuso sobre una posible reapertura del hospital de Ifema, Ruiz Escudero mantiene que está “listo para ello”. “Es una de las opciones, nosotros vamos por fases: primero capacidad en los hospitales, después el ritmo de crecimiento y estamos trabajando en hoteles medicalizados. Y desde luego estamos preparando Ifema por si tenemos que volver a utilizarlo”.

Además, el consejero se disculpaba por la situación de la atención primaria en la Comunidad de Madrid. “A día de hoy los centros de salud están todos abiertos, salvo los que no tienen actividad por la tarde. En los consultorios solo hay 8 centros cerrados, pero esperamos que a lo largo de este mes recuperemos toda nuestra red de atención primaria abierta. Lo digo con todo el dolor: no tenemos las bolsas de posibilidad de contratar a médicos, está a cero, y es un problema que tienen todas las consejerías de salud a España. No es un problema de oferta, trabajamos para pedir disculpas a todas las personas que llaman por teléfono y no pueden obtener todas las respuestas que quieren”.