El hábito que incluyes en tu rutina con la llegada de la primavera del que debes prescindir: contraproducente

Seguro que, desde que llegó hace un par de semanas el cambio de hora y también la primavera, has escuchado hasta la saciedad la expresión "astenia primaveral". De hecho, aquí en COPE, hemos hablado largo y tendido de ella, y, si por lo que sea, te sigue sin sonar, te contamos lo que es.

Se trata de ese fenómeno que, atento, le ocurre al 50% de la población, aparece en cuanto llega la primavera y te hace estar algo más mustio de lo normal, más apagado, apático e incluso, con síntomas físicos que pueden derivar en fiebre. "Inmediatamente, uno empieza a notar síntomas de cansancio, irritabilidad, falta de concentración, problemas para conciliar el sueño, cansancio extremo y apatía" nos explicaba nuestro psicólogo de cabecera de Fin de Semana, Pedro Martínez.

"En algunos casos, estas personas, llegan a sentir fiebre, es una auténtica sugestión, aunque no es lo mismo que la depresión. Con astenia sentimos una sensación de depresión, pero con la depresión primaverallos síntomas se ven en otoño" explicaba, mientras nos contaba que, en cuanto cambia la hora, ven un sinfín de personas que llegan a consulta con este cuadro.

Por eso, ha querido contarnos en Fin de Semana también aquellos trucos que podemos poner en marcha para combatir esta astemia primaveral y poder tener un estado anímico mejor. Y sí, se puede combatir perfectamente: "tenemos que entender que nuestro cuerpo tendrá que ajustarse a la nueva estación, se puede llevar sin ningún problema" explicaba Pedro Martínez.

Lo que debemos eliminar de nuestra rutina para que no nos afecte el cambio de tiempo

Como explicaba Pedro Martínez, los cambios de hora y de temperatura generan un desajuste, y eso provoca, sobre todo, "el cambio de rutinas que hace que tengamos que volver a acostumbrarnos". Y, ¿cómo podemos adaptarnos de nuevo? Pues nos trae los tres pasos a seguir que deberíamos tener en cuenta.

Lo primero que debemos hacer, según nuestro psicólogo de Fin de Semana, es no alarmarnos y, por tanto, no sugestionarnos. "Hay que tener en cuenta que es un proceso normal, que va a durar como máximo unos quince días y no tendrá ninguna trascendencia en nuestro día a día" explicaba.

El segundo paso es, aunque esto deberíamos hacerlo de cara a las próximas estaciones, prevenir. Es decir, empezar antes del cambio a mejorar y adaptar nuestras rutinas. "Sobre todo, salir a andar o a hacer ejercicio por la tarde noche, como vamos a hacer ahora con el cambio de hora, porque hay más luz. Es importante para que la serotonina actúe" explicaba.

Y el tercero es vital, sobre todo, para aquellas personas que se sienten muy cansadas estos días. Y es que hay que tener mucho cuidado con tomar los complejos vitamínicos que nos prometen mejorar nuestro estado anímico. "No siempre son buenos, los tiene que pautar un médico y a veces los compramos nosotros...Lo mejor es esperar un tiempo, porque no vamos a conseguir que las vitaminas nos quiten esa sensación" empezaba explicando Pedro Martínez.

"Con una alimentación correcta, nuestro cuerpo tiene suficientes vitaminas y tomarlas puede llegar a ser contraproducente" sentenciaba. El truco más efectivo, según su experiencia, es "generar una rutina, mentalizarse y ponerse objetivos en el día a día".