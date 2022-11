El insomnio de los españoles llega al Congreso de los Diputados

Hasta ahora, esa formación se va adquiriendo en las especialidades médicas que tienen relación con estos trastornos pero, a diferencia de lo que ocurre en muchos países, no es una especialidad en sí ni tiene peso en la carrera. “Lo que estamos solicitando es que la formación de aquellas especialidades vinculadas con el manejo de los trastornos de sueño tengan lo que es un área de capacidad específica. Que esa formación se nos dé una vez que hemos terminado nuestra carrera y nuestro MIR y esa formación se amplíe en el tiempo que sea necesario, un año o lo que considere para dar esa formación específica a esos especialistas que se van a dedicar a tratar los trastornos del sueño. Mientras eso no ocurre, estos trastornos no van a estar igual de bien tratados en todos los centros sanitarios” explica a COPE la doctora Olga Mediano, neumóloga experta en sueño del Hospital de Guadalajara.

Para situarnos mejor, conviene tener en cuenta algunos datos clave. Casi la mitad de la población duerme mal. Llega a convertirse en un insomnio crónico en el 10% de los casos. Es decir, que afecta a más de 4,5 millones de españoles, según datos de la Sociedad Española del Sueño.

España se sitúa como el país con mayor consumo de benzodiacepinas del mundo, medicamentos que ayudan a paliar el insomnio. Pero sin ir tan lejos, lo que aumenta sin parar es la venta en las farmacias de remedios para dormir: compuestos sin receta como las valerianas o la melatonina en sus distintas presentaciones. Entre octubre del 2021 y septiembre de este año se han vendido en las farmacias españolas más de 11 millones de cajas de remedios para dormir. Son 100.000 más que el año anterior y 800.000 más que el previo. Hablamos de un mercado que ha movido 130 millones de euros en los últimos doce meses. La Organización Mundial de la Salud cataloga el insomnio como una epidemia global. En España, una de cada diez personas padece insomnio crónico y tres de cada diez, ocasional.

Los trastornos de sueño son un indicador, muy a menudo, de que algo en la salud no funciona bien. Un artículo publicado en la prestigiosa revista Nature determina que los trastornos del sueño, incluido el insomnio, contribuyen de forma notable al riesgo de trastornos inflamatorios y trastornos depresivos mayores. Pero también es causante de muchas dolencias, desde problemas cardiovasculares a cognitivos, pasando por bajadas del rendimiento escolar o laboral.

Tenemos que tomarnos en serio el sueño. Los expertos consultados por COPE nos han dado consejos muy prácticos. La doctora Olga Mediano, neumóloga experta en sueño del Hospital de Guadalajara explica que “los dispositivos electrónicos son una de las cosas que están teniendo más impacto en la pelea del sueño, sobre todo en adolescentes (…) Las tabletas o los móviles emiten una luz azul que inhibe la secreción de melatonina, la hormona del sueño. Esto hace que hasta un tiempo después de dejar el dispositivo no te entre el sueño. Lo que se debe hacer es, a una hora determinada, por ejemplo, la hora de la cena no usar ese tipo de dispositivos”.

La doctora Mediano nos aconseja además crear unos rituales del sueño. Una infusión, un vaso de leche caliente antes de irse a la cama, ayudan.

¿Sabías que pasamos una media de 20 a 25 años de nuestra vida durmiendo? Eso, si tenemos en cuenta la esperanza de vida actual y que es aconsejable dormir entre 7 y 8 horas diarias. En apenas un siglo y medio hemos perdido entre 60 y 90 minutos de sueño al día.