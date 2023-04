El Rey que tuvo que compartir habitación en el Imperio Romano por los precios disparados de las viviendas

Viene por aquí un señor, Paco Álvarez, que dice que todos somos romanos y que no hemos cambiado tanto en dos mil años. Hoy quiere comparar el mercado inmobiliario en la antigua Roma con el de nuestros días… no sé si esta vez no estará intentando comparar churras con merinas, él es Paco Álvarez, autor, entre otros, del libro Romanos de Aquí.

Y confirma este domingo en COPE que sí, que ya hace dos mil años el mercado inmobiliario era un caos: “En Roma cada vez eran más caros los pisos, hasta el punto que una vez que vino exiliado a Roma un Rey de Bitinia en tiempos del Imperio, tuvo que compartir piso porque no se podía permitir un piso decente él sólo”. Explicaba el historiador que, en esos años, el precio de los pisos era aun más caro que hoy día: “La gente normal no se podía permitir comprar un piso, como hoy sucede en las grandes ciudades, y tenían que vivir de alquiler a precios carísimos. Los edificios eran de unos cuantos propietarios, que se los cedían a Inmobiliarias, intermediarios, quienes se encargaban del alquiler y eso”.

Igual que ha sucedido ahora, hubo varios intentos de poner tope al precio de los alquileres: “El primero que sepamos, en el año 48 a.C. por parte del Pretor Celio Rufo, quien tuvo que huir de Roma, después lo intentó otro Pretor, Dolabela, quien tampoco consiguió nada. Por fin Julio César condonó las deudas de los inquilinos más pobres, es decir, los que pagaban menos alquiler. Tampoco funcionó, en el año 41 hubo revueltas violentas de inquilinos pidiendo precios más justos, sin éxito”.

Que los problemas y las costumbres en la Antigua Roma no eran tan distintas a las de hoy día ha quedado reflejado en las ruinas de Pompeya donde se conserva una “pintada que anuncia el alquiler de locales comerciales, pisos y casas: “En la manzana Arriana Polliana, ahora perteneciente a Gnaeus Alleius Nigidius Maius, se alquilan desde el primero de julio tiendas con altillo habitable, apartamentos de lujo y casas. Preguntar por Primus, el sirviente de Gnaeus Alleius Nigidius Maius…”.