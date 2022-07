Raquel González: “Lo más importante del chocolate, más que su origen, es su fermentación y secado”

Raquel González lleva 22 años viviendo fuera de España, estudió bellas artes y era auxiliar de clínica. Ella es ahora la única catadora de chocolate titulada en España, formada en Londres. Lo que le impulsó a seguir su sueño fue la curiosidad que le despertaba la diferencia de sabores en un mismo producto. Raquel asegura que a veces se da por sentado un producto y no indagamos más en él. Al ser una persona con muchos intereses, está convencida de que debemos perseguir el objetivo que queremos, al igual que hizo ella.

La fundadora de Kaitxo afirma que ser catadora de chocolate es una profesión poco conocida ya que la gente cree que en el mundo del chocolate solo existen los chocolateros pero no se imaginan que sea necesario un catador de chocolate. El chocolate, a pesar de ser un producto muy popular y muy consumido, tiene un origen que desconocen muchos.

González asegura que el chocolate tiene muchos sabores, puede ser amargo, floral, ácido o dulce, todo depende de la variedad. La mayoría asociamos el chocolate con el azúcar, sin embargo, hay muchos chocolates que no necesitan grandes cantidades de azúcar para conseguir un buen sabor. El cacao es muy versátil y ha tenido una gran evolución. La catadora está convencida de que su sabor brilla más cuando lleva menos azúcar.

El origen del chocolate no es lo más importante del producto, lo realmente importante es el proceso de fermentación y secado. Raquel asegura que el mejor chocolate suele ser el que proviene de Venezuela, Ecuador o Madagascar, pero si el proceso no se lleva acabo de forma correcta, la calidad inicial del producto no tiene importancia. Raquel recuerda que debemos tener claro que el buen chocolate no es barato ya que el proceso de producción e importación tiene su coste.

La catadora también aclara que Suiza no es el mejor productor de chocolate del mundo, como muchos creen, sin embargo, sí produce grandes cantidades a nivel industrial. Asegura que el chocolate elaborado con aroma fino es de otra liga.