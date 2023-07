¿Qué es lo que ha pasado con Émile, el niño de dos años desaparecido en Francia?: las diferentes hipótesis

La desaparición de Émile mantiene a los franceses consternados. El día 8 de julio fue la última vez que su familia vio al niño de 2 años. El pequeño se encontraba en Haut-Vernet, ubicado en las zonas montañosas de sureste francés. Estaba jugando en la casa de sus abuelos, mientras ellos preparaban todo para ir de excursión. Tras un descuido, el niño desapareció.

Son muchas las hipótesis que se manejan y Asunción Serena, corresponsal de COPE en Francia, ha contado la situación en el 'Fin de semana' con Cristina López Schlichting': “Émile se había ido a pasar las vacaciones con sus abuelos maternos, y ha explicado que “en esa casa veranea la familia desde hace más de 20 años”. El niño estaba con sus abuelos y ese día también con otros familiares.

“La madre de Émile es la mayor de 10 hermanos, y es muy frecuente que se reúna la familia entera”, matizaba Asunción en antena. Fue en un descuido de los abuelos, cuando cargaban el coche para ir de excursión, que el pequeño salió del jardín de casa y no lo volvieron a encontrar.

La aldea de 25 habitantes ha estado en constante preocupación y durante toda la semana ha colaborado con la policía en la búsqueda. Las autoridades han desplegado un extenso equipo que se ha encargado de revisar en profundidad toda la zona. Se han revisado alrededor de 12 hectáreas con el apoyo de perros rastreadores.

Una investigación muy hermética

Asunción Serena ha asegurado que los cuerpos de seguridad han mantenido la investigación muy hermética:“La policía no da ninguna información”. Todo indica que los datos de la investigación obtenidos sobre el terreno montañoso no aportaron información importante.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por otra parte, las Informaciones obtenidas vía telefónica de la gente que estuvo por la zona en esa tarde están siendo estudiadas y todos estos testimonios se están teniendo en cuenta para formular nuevas hipótesis. “Hay 1200 personas que pensaban que tenían algo", ha contado Asunción.

La pequeña aldea ha cerrado el acceso a personas a la población durante este fin de semana para evitar la entrada de curiosos y morbosos, anunció este viernes su alcalde, François Balique. La medida se aplicará hasta la noche del próximo lunes y prohíbe "el acceso a toda persona a Haut-Vernet, igualmente a los vehículos", declaraba Balique.



La aldea, de 25 habitantes y situada en las montañas del sureste, no ha recuperado la calma tras la desaparición y la llegada de curiosos "no aporta nada", por lo que hay que evitar "este trasiego de gente", añadió el regidor.



Además, el fiscal que sigue el caso, Rémy Avon, alertó de que se han creado en internet varias iniciativas de recogida de fondos que no tienen nada que ver con la familia del pequeño.

Los detalles para saber si se puede encontrar a Marta del Castillo

Nacho Abad ha querido contarnos en Fin de Semanalos detalles que podrían hacer de esta nueva localización un lugar clave en la búsqueda de Marta del Castillo. Y todo, de hecho, tiene que ver con la descripción que ha hecho Miguel Carcaño del lugar en el que dejaron el cuerpo. Una descripción que, como revelaba el periodista, se la hizo al propio Antonio del Castillo. Puedes escucharlo en ese vídeo.