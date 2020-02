¿Qué le parece a Cristina López Schlichting la canción de Blas Cantó para Eurovisión?

Blas Cantó representará a España en Eurovisión 2020 el próximo 16 de mayo. Este año, el certamen se celebrará en Rotterdam (Países Bajos). Esta semana hemos podido escuchar ya la canción con la que el intérprete defenderá a nuestro país en el mítico festival. Su título es "Universal" y, en palabras del artista, es un tema con el que se reconcilia con su "yo interior". Grita al universo aquello que ya no es capaz de verbalizar de otro modo. Una especia de redención, de disculpas a sí mismo para, y esto es literal, "evitar ser el culpable de lo que soy".

Pero, ¿quién es Blas Cantó y cómo ha llegado hasta Eurovisión? Blas Cantó tiene 28 años y es murciano. A pesar de su juventud, tiene ya una dilatada trayectoria en el mundo de la música y podríamos decir que es, de los últimos años, el cantante más famoso que nos va a representar en el festival. Formó parte del grupo Auryn, una banda formada por cinco chicos que a principios de esta década revolucionó a las adolescentes de nuestro país. Tras siete años y varios éxitos, la banda decide separarse y Blas Cantó inicia su carrera en solitario. Y no le ha ido mal puesto que su canción "Él no soy yo" fue todo un hit y en su última gira ha logrado colgar el cartel de no hay billetes en varias ocasiones. A muchos les sonará, sin embargo, por ser el ganador del famoso programa de televisión "Tu cara me suena". En dicho espacio, Blas imitó de forma muy notable a iconos como Nino Bravo, el también eurovisivo Raphael o Freddie Mercury. Otros ganadores de este concurso como Edurne o Ruth Lorenzo también han participado en Eurovisión

Blas Cantó fue elegido internamente por TVE para representar a España en Eurovisión 2020. La canción, compuesta por él junto a un ramillete de más nombres, también ha sido elegida sin intermediación del público, algo que no ocurría desde 2015 cuando la candidata fue Edurne y el tema "Amanecer". Pero, ¿qué le parece "Universo" a Cristina López Schlichting? La presentadora de "Fin de Semana" ha escuchado en directo por primera vez el tema propuesta para Eurovisión y ha dado su veredicto. ¿Le gustará más que "La venda" de Miki? ¿Tiene suficiente fuerza como para sorprender a Europa y llevarse el micrófono de cristal el próximo mes de mayo?