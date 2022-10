¿Qué es la inquiokupación? El fenómeno que te puede ocurrir si alquilas tu piso y qué hacer si te pasa

Sin lugar a dudas, la "okupación" es un problema cada vez más creciente y que nos puede afectar a todos nosotros si, en algún momento de nuestra vida, dejamos una vivienda desalojada. Fíjate en las cifras, porque desde el 2018, este fenómeno ha aumentado hasta en un 46%, y, según los datos del Ministerio del Interior, solo el año pasado se registraron 17.264 ocupaciones, o sea, un 17% más que el año anterior.

Un problema que se intenta resolver por medio de la ley y por el que disiden los distintos partidos políticos...Para el PSOE, la propuesta es desalojar a los okupas en 48 horas, para el PP, en 24 horas y para Podemos, simplemente es un problema que no existe y que ha sido "inventado por la derecha".

Pero, la realidad, es que es un problema grave. No contentos con la "okupación" tradicional que conocemos, estamos viviendo un nuevo fenómeno que, incluso, nos puede afectar peor. Se trata de la inquiokupación y tienes que estar bien atento porque te podría pasar a ti.

Qué es la inquiokupación y cómo puede afectarnos

Pongamos que tienes un piso que, por ciertas razones, necesitas alquilar. Encuentras al inquilino perfecto y, justo cuando te paga un par de veces, deja de hacerlo. Al tiempo, te encuentras con que no te está abonando el dinero del alquiler, tienes que pagar los gastos de esa casa, y esa persona no se va. Pues bien, esa es la inquiokupación, un fenómeno que le ha pasado a Nacho.

Tiene 58 años, tiene una pequeña empresa y, por razones laborales, tuvo que irse de Madrid a Asturias. Eso sí, su piso de la capital lo consiguió alquilar aunque casi mejor que no lo hubiera hecho, porque su inquilina ha argumentado que no puede pagar el alquiler. Cuando él decide rescindir el contraro, todo cambia a peor.

"Se empezó a informar de cómo estaba el tema de la vulnerabilidad con los servicios sociales y me dijo que, como era vulnerable, no se iba a marchar" contaba Nacho. A partir de ese punto, todo empeoró, llegando a no poder pagar las facturas y a embargarle su casa. Mientras, en Madrid, su inquilina seguía viviendo en su piso.

"Lo único que estoy pagando son deudas y la propia juez dijo que había que parar este proceso porque estaba en una situación de vulnerabilidad mayor que la de la inquilina" terminaba. Por fin ha cerrado un acuerdo con el abogado de la inquilina para que abandone el próximo mes su piso.

No es el único al que le ha pasado. Maite es de Tarragona, se fue de vacaciones y en solo diez días ocuparon su casa. "Llamé a los Mossos porque confías en la ley, puse la denuncia y ya todo fueron juicios" comenzaba contando. Tras ocho juicios, nos contaba que esta situación le trae "una impotencia...Es como un cáncer que te va comiendo, es un sinvivir, no comes, se te cae el pelo..."

Además, comenta que es un problema que le ha terminado destrozando la vida. Según las plataformas de afectados por la okupación, si se tienen en cuenta este fenómeno de inquiokupación, las cifras se verían superadas por unos 120.000 casos.

Qué hacer si te ocurre

Supongamos que, pese a haber tenido cuidado, terminan ocupando tu casa. ¿Qué es lo que deberías hacer? Aquí en Fin de Semana hemos hablado con Concha Molina, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Comillas. Ella nos detallaba la diferencia entre allanamiento de morada y un delito de usurpación y, además, nos contaba que, por desgracia, la inquiokupación no constituye un delito.

Eso sí, cuando ya te han "okupado" tu casa, lo primero que tienes que hacer es ir a la policía, interponer una denuncia y solicitar el desalojo a la par que buscas un abogado. Ten en cuenta que, lo que no deberías hacer, es cortar la luz o cambiar las cerraduras porque, entonces, podrían ellos denunciarte.