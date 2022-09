La consternación de un estudiante al ver su casa okupada: "No lo sabía ni el dueño"

Acaba tu verano, te despides de tu familia y amigos, haces los preparativos para marcharte al lugar donde estás estudiando, llegas y cuando vas a abrir la puerta del piso en el que estás alquilado con tres compañeros resulta que no funciona la llave. Piensas que será un error de copia, pero también le pasa a tus compañeros. Resulta que te han okupado el piso. Y lo peor, que muchas de tus cosas están dentro.

Eso es lo que le ha ocurrido a Rodrigo Valdés, un joven de 21 años de Mérida que volvió a Badajoz para hacer su tercer curso universitario de Administración y Dirección de Empresas

Al descubrir la noticia, la cuál no conocía ni el dueño del inmueble, llamaron a la policía. Al llegar ésta, los okupas simularon que no estaban en casa. Por lo que a Rodrigo no le tocó otra opción que volverse a Mérida sin sus cosas y a buscar piso. Por suerte encontró un piso in extremis para alquilar el día antes de empezar el curso, pero no sin sus cosas, las cuáles siguen en la casa okupada.

Miguel Valdés, padre del Rodrigo, ha hablado con Pilar Cisneros en la 'La Tarde' para contar cómo han vivido esta desgradable situación.

Ha recalcado que los otros tres comppañeros tienen allí cosas como un televisor, un ordenador o un frigorífico pequeño, o la ropa de invierno. Vamos, cosas que sueles dejar cuando te vas a veranear. Miguel, apenado, ha dicho que es una situación que da la sensación de que son cosas que ves en televisión y a ti no te pasan hasta que te ocurren, con la impotencia que eso conlleva. Lo más complicado de esta situación es que, de momento, no se ha podido acceder a la casa, al menos, para sacar las cosas de los jóvenes.

La policía no pudo contactar con el propietario para informarle, a pesar de que los vecinos avisasen. De hecho, según Miguel, los okupas llevaban instalados semana y media, y cuando vieron a los estudiantes llegar al edificio, se pensaban que eran okupas también.

¿Qué pueden hacer? No lo saben. Le aconsejan no denunciar, ir por la fuerza, denunciar por lo civil o por lo penal… Pero, si algo quieren estas cuatro familias sobre todo, es recuperar sus cosas