¿Por qué tienen éxito las canciones que suenan en las gasolineras?

Estamos acostumbrados a pasar de forma rutinaria por las gasolineras a llenar el depósito de nuestro vehículo e inmediatamente volver a ponernos en marcha. Tanto es así que casi no nos percatamos de cómo están ambientados estos lugares y, más en concreto, de la música que se pone en ellos. Y es que no nos engañemos, pese a que no pongamos del todo el oído en lo que suena, de fondo siempre se pueden escuchar temazos clásicos que han triunfado por méritos propios y sin contar con el respaldo de una gran discográfica o una gran producción.

Es por eso que Juan Sánchez, autor de “La música de gasolinera”, ha hablado en Fin de Semana con Rosa Rosado de este tipo de canciones, empezando por el clásico ‘Yo quiero bailar’ de Sonia y Selena: “Es puro criterio personal, yo creo que es la mejor canción del verano de todas las canciones del verano. ¿Por qué? Pues porque sí. No tengo pruebas pero tampoco dudas”.

Además, Juan Sánchez ha explicado cual es el vínculo que relaciona a este tipo de canciones y de estilos musicales que suenan en las gasolineras y que han triunfado: “Son muchísimos géneros musicales que lo que tienen en común es que fueron canciones o grupos súper ventas que triunfaron de alguna manera sin la aceptación de la crítica ni el apoyo de los medios especializados. Es la clase popular que triunfa porque el pueblo se identifica con esas canciones y esos ritmos, pero que no hay un apoyo detrás de la industria porque están a otros géneros que consideran que es buena música porque esto supuestamente es baja cultura, pero todo es cultura, no hay que separar entre alta y baja”.

Como matiz a resaltar, el autor de “La música de gasolinera” ha explicado a dónde se podría haber llegado si se hubiesen tenido en consideración muchas de sus ventas: “De hecho, muchos de estos cassettes que se compraban, incluso CDs ya en los 2000, pertenecían digamos a un circuito alternativo, no eran el oficial, entonces muchas de esas ventas no se contabilizaban. Si se llegan a contabilizar, yo creo que esas listas estarían un poco cambiadas”.

Por otra parte, ha dado el visto bueno al cambio de perspectiva que se está teniendo en lo que se refiere a la aceptación de los gustos personales de cada uno: “Es algo que creo que ya está acabando pero sí que hace 10 años o 20 no podías decir que te gustaba Camela porque eso estaba mal visto y que era barriobajero o chabacano, y sin embargo decir eso hoy en día es como que mola. Si a ti te gusta algo, ¿por qué no lo vas a decir? Que la gente considere lo que quiera porque lo importante es que a ti te guste y que no tengas vergüenza de decirlo y ya se está cayendo esa etiqueta porque es muy clasista, decir que algo es mejor que otra cosa según tu criterio”.

Del mismo modo, dejó claro que fue una sorpresa para muchos ver a Camela por delante de las Spice Girls como número uno en España en aquella época, además del secreto de su éxito: “Total, son muy fuerte. Por lo visto llamó el representante o quien fuese del equipo de las Spice Girls aquí en plan “oye qué pasa que las Spice Girls son número uno en todo el mundo menos en España que son número dos porque el número uno son Camela. Quién son Camela, por favor”. Y luego el triunfo de Camela ha sido del boca a boca, hay un vídeo en YouTube que se llama ‘Camela en Chile 2001’ y flipáis, porque ellos fueron a presentar su nuevo y el marketing que habían puesto para eso no era lo que allí pasó. Cuando llegaron se encontraron con que había 20.000 personas en la puerta, una marea humana increíble. Ellos no se explicaban cómo había sucedido ese acontecimiento y fue por el boca a boca”.

Y sobre si se volverá a vivir algo parecido, Juan Sánchez fue muy claro: “Es muy extraño que vuelva a pasar algo a ese nivel. Sí que es verdad que gracias a Internet pasan cosas como lo de Camela de que de repente alguien se pega como se dice ahora a algún artista que saca una canción que a la gente le gusta sin que tenga una discográfica detrás, simplemente porque lo ha subido a Internet. Internet podrían ser las nuevas gasolineras de hoy en día porque hay mucha gente que no tiene una discográfica que les respalde, pues hace la música en su casa, la saca, de repente gusta a la gente y, a partir de ahí, a lo mejor empiezan a triunfar. Ahora dentro del género urbano por ejemplo Bad Gyal, que ahora está a tope, era una chica que grababa las canciones en su casa con su colega y ahora está con Interscope que es una discográfica de Estados Unidos y está haciendo giras mundiales”.