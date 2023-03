Padrón, un pueblo de La Coruña que cuenta con poco más de ocho mil habitantes y que, sin embargo, todo el mundo conoce. Porque sí, hay alguien que se ha encargado de ponerlo en el mapa gracias a su buen hacer, a sus narraciones y, sobre todo, a su inconfundible voz. Por supuesto que, con estos datos, ya te ha venido a la cabeza el verdadero protagonista de todo ello: Pepe Domingo Castaño.

Lo escuchas aquí en COPE, en Tiempo de Juego, desde hace muchos, muchos años, y hoy, si eres de los afortunados que se encuentre pasando el fin de semana en Padrón, podrás incluso verlo. Porque hoy es su día. El día en que su pueblo natal confirma lo que todos sabemos desde hace mucho tiempo: Pepe Domingo Castaño es, sin duda, una leyenda.

Y es que ahí hoy le hacen un sentido homenaje, concediéndole uno de los mejores honores que te puede conceder tu lugar natal: poner tu nombre a una de sus plazas. Hasta ahora esa plaza se llamaba Plaza de las Traviesas pero, a partir de las 13 de este sábado, se llamará Plaza Pepe Domingo Castaño. Algo que, sin duda, le emociona hasta lo imposible.

"Es un día grande,de esos que te regala la vida cuando tú cumples con la vida: Le he dado a la vida todo lo que yo tengo y me lo está devolviendo pedacito a pedacito" explicaba la Leyenda de Tiempo de Juego a Cristina López Schlichting, en Fin de Semana.

"Yo no creo que merezca una calle en mi pueblo, lo hago por mi pueblo sin pedir nada a cambio" nos explicaba, confesando que, de hecho, durante muchos años los distintos alcaldes de su pueblo, le habían propuesto algo similar. "Me decían que tenía que tener una calle, y siempre les decía que no, que yo no quería" contaba entre risas.

Algo que cambió hace un mes, cuando unos amigos le llamaron para contarle que el ayuntamiento había propuesto su nombre para una plaza. Entonces, se sobresaltó, porque esa plaza tenía un significado especial para él.

El especial significado de la plaza para Pepe Domingo Castaño

Hasta entonces, Pepe Domingo Castaño había dicho que no, que él no se sentía lo suficientemente importante como para tener una calle o plaza con su pueblo, pero esta propuesta era diferente. Porque en esa Plaza de las Traviesas, él se crió.

"Me dio un vuelco al corazón, porque es la plaza donde yo jugaba de niño y me trae todos los recuerdos fuertes que yo tengo y que escribí en el libro, se han asomado otra vez, y no tuve más remedio que aceptar" explicaba.

"Ahí jugábamos a todo, al escondite, hacíamos comedias, imitaciones de gente famosa y animales, yo recitaba algunos versos..." nos contaba emocionado. Ahora, recoge ese sentido homenaje y explica que se lo quiere agradecer a toda su familia, a sus hermanos que viven, y a los que no, y también a sus padres. "Iremos al cementerio, porque una buena manera de agradecer a mis padres es dedicarles un ramo de flores como homenaje por lo que va a pasar hoy" nos contaba con mucha emoción en su voz.