Pepe Domingo Castaño desvela el mote que tiene su familia en Padrón: "Depende del tono puede molestarte"

Todos tenemos un rincón especial en nuestro pueblo o nuestro barrio, ese lugar que por muy normal que parezca para algunos, para ti es único. Ese sitio puede ser una plaza, que no solo es un lugar en el que las calles nacen y mueren. Una plaza es el lugar en el que crecemos y en el que transcurre toda una vida.

Hoy en 'La Tarde', Pilar Cisneros ha querido hablar de una plaza en particular, la Plaza des Traviesas, en Padrón. Que mañana dejará de llamarse así, y pasará a llevar el nombre de la leyenda de la radio, Pepe Domingo Castaño. En el programa han hablado con él, y ha expresado cómo se siente un día antes de la inauguración: “Estoy un poco acongojado por lo que me espera mañana, va a ser un día lleno de emociones muy gordas".

La plaza llevará su nombre a partir de mañana, pero para él no es un homenaje a su persona sino a toda su familia: “Esto no es un premio para mi, esto es para honrar a toda una familia, los Castaño Solar. Era y es una familia muy humilde que desde abajo del todo empezó a subir, y creyó que la vida merece la pena. Y que a uno de sus componentes, que me ha tocado a mí, he tenido la suerte de cumplir gran parte de mis sueños y la manera de pagarlo es poner nuestro nombre a una plaza. Es todo un honor”.





Tal y como mencionábamos al principio, hay lugares que nos han visto crecer y esta Plaza des Traviesas es el punto por el que ha pasado toda la vida de Pepe: “Esta plaza lo ha visto todo. Porque en la vida, cuando empiezan a nacer los sueños es cuando una persona es más auténtica. Yo era un chavalín que jugaba en la calle, y esa plaza era el lugar donde yo jugaba. En esa plaza están mis sueños, mis amores, mis recuerdos, mi familia y mi vida”.

Además, el comunicador aprovechó la ocasión para desvelar qué mote tiene su familia en Padrón: “En el pueblo todos tenemos mote, los Castaño Solar somos “los costilleta”. Depende del tono en el que te lo digan, puede molestarte o no”.

Un día inolvidable

Mañana será un día muy especial para toda la familia Castaño Solar, y Pepe tiene muy claro cómo quiere arrancar el día para tener presente a todos aquellos que ya no están: “Los responsables de que mi nombre esté en una plaza son mis padres. Como han muerto y mis dos hermanos también, y ellos deberían estar aquí, vamos a empezar el día con una ofrenda floral en el cementerio”.

Un gesto simbólico que añadirá aún más emotividad a una jornada que estará repleta de emociones. De jugar al pañuelo y a la comba en esa plaza, a que lleve su nombre para siempre. Un homenaje que el pueblo de Padrón ha querido tener con Pepe Domingo, y que tanto él como su familia jamás olvidarán.