La emoción de Pepe Domingo Castaño en la noche antes de su homenaje en Padrón: "Es lo más grande"

Pepe Domingo Castaño es una leyenda de la radio española. El mítico comunicador de 'Tiempo de Juego' sigue al mando de las tardes de los fines de semana cada sábado y domingo, animando cualquier partido de Primera División con su sentido del humor, su sencillez y, sobre todo, la simpatía y la cercanía que transmite al oyente en cada programa.

Este sábado, el comunicador de la Cadena COPE recibirá el honor de tener una plaza en Padrón, en su pueblo, con su nombre, en un acto que será retransmitido en 'Tiempo de Juego'. La llamada hasta ahora 'Plaza de las Traviesas' pasará a llamarse 'Plaza de Pepe Domingo Castaño'. En la noche antes de ese momento tan icónico, 'El Partidazo de COPE' habló con él antes de un momento tan bonito y merecido en su carrera.

"Me pilláis en Mera, en La Coruña. Como estoy en vigilia, no he querido ir a Padrón hasta mañana sábado, porque las emociones hay que vivirlas en el instante y no en la víspera. Estoy acongojado con esto, va a ser tremendo", señaló Castaño a José Luis Corrochano.

?? El Ayuntamiento de Padrón cambia el nombre de su plaza a 'Plaza de Pepe Domingo Castaño'



?? Es la plaza ligada a la infancia y la familia de LA LEYENDA: "Ahí está el comienzo de todos mis sueños" https://t.co/8MtfcWHc0q — Tiempo de Juego (@tjcope) January 26, 2023

Pepe Domingo señaló que ha rechazado la oferta numerosas veces. "Esta propuesta tiene muchos años, pero yo seguía diciendo que no, no entraba en mis planes, no me parecía oportuno. Hace poco me llamaron y me dijeron: hay una propuesta, te ofrecemos esta plaza, que sabemos que te trae grandes recuerdos. Me vine abajo y tuve que decir que sí, porque es donde crecí de niño", explicó el animador de Tiempo de Juego.

Calificó este momento como lo "más grande" que le puede pasar a alguien: "Yo quería algo íntimo, que tuviese mucho que ver conmigo. Una familia humildísima y que un componente se vea metido en este berenjenal, para todos, para mis padres que no viven, mis hermanos... es un honor ser reconocido. Y no hay nada que lo pague, es lo más grande que te puede pasar. Llevo unas cosas escritas que no seré capaz de leer, porque lloraré como un neno al venirme recuerdos".

Por último, se quiso acordar de sus padres y dos de sus hermanos, ya fallecidos. "Es un reconocimiento que te lo da tu tierra, tu gente, tu pueblo. Eso es muy grande. Cuando sales de niño, terminas la carrera religiosa, te entra esta vena loca de trabajar en la radio, te impulsa a ir a Madrid, quieres comerte el mundo, resulta complicado... y lo haces poco a poco. Todo eso tiene un pago, y es que saliste del pueblo para demostrar lo que podía hacer una familia humilde. No sé si me lo merezco, pero como diría Di Stefano, me lo trinco. Iremos al cementerio a recordar a mis padresy a mis hermanos", concluyó la leyenda de 'Tiempo de Juego'.