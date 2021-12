Pasaporte COVID y restricciones por comunidades: así serán según la Comunidad Autónoma

Estamos en pleno puente de la Inmaculada, uno de los momentos del año en los que más actividad social hay. Por eso, algunas comunidades han decidido implantar el uso obligatorio del pasaporte COVID y también endurecer algunas restricciones para frenar la transmisión del coronavirus. Y como siempre, no se van a aplicar por igual en todo el país.

Las que directamente ni exigen pasaporte COVID para ninguna actividad y las que tampoco tienen ninguna restricción ni de aforos ni de horarios son la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Asturias y Andalucía. Aunque en Andalucía, sí que están pendientes de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía avale su uso para acceder a hospitales y residencias. Se pidió ya el aval pero la justicia andaluza lo rechazó por no haber delimitado un espacio temporal de su uso.

En Aragón sí que será necesario el certificado covid que acredite que la persona se ha vacunado, que ha pasado recientemente el covid o que tenga una PCR negativa reciente. Solamente se exigirá para acceder a locales de ocio nocturno o a cualquier tipo de evento multitudinario que reúna a quinientas personas en el interior o a mil en el exterior. Ayer mismo la justicia aragonesa decidía prolongarlo hasta el 8 de enero. Donde no se exigirá será en celebraciones sociales, bodas, bautizos o eventos de este tipo.

En Baleares, la justicia ha autorizado el uso del Pasaporte COVID en la restauración y bares de copas cuya capacidad sea de más de 50 personas. Esta medida estará vigente hasta el próximo 24 de enero y entra en vigor hoy mismo. Además el certificado se pedirá en actividades de ocio en los que se superen las 50 personas. En espacios culturales y deportivos el aforo es del 80 por ciento en interior y en el ocio nocturno el aforo es de un 60 por ciento. Ambos con mascarilla, excepto cuando se esté consumiendo.

En Canarias todo aquel que llegue a las Islas tiene que presentar ya ese pasaporte COVID. Además, la justicia ha avalado que se pueda pedir ese certificado en los locales que así lo reclamen. Es decir, si un dueño de un restaurante o el organizador de un evento decide pedir el pasaporte a los que asisten, están en condiciones legales de hacerlo. Si no lo piden, no pasa nada. ¿Qué beneficios ganan los que sí lo piden? Mayor flexibilidad en los aforos que se medirán según la incidencia de la isla.

En Cataluña, el pasaporte covid ya se pedía desde el pasado 7 de octubre para acceder a los locales de ocio nocturno en interiores y desde el mes de noviembre también se pedía en banquetes, celebraciones, ecétera, donde se daba la posibilidad de baile.Esto se ha extendido a cines, teatros, auditorios y galerías comerciales solo si hay también posibilidad de baile o restauración en el interior de los recintos. Se pide desde el viernes además en restauración, gimnasios y visitas a residencias.

En Cantabria, ya se pedido su autorización a la justicia aunque hasta el martes no decidirá si lo autorizan o no. En Castilla y León pasa algo parecido. Su Gobierno Regional está a la espera de un informe jurídico sobre este pasaporte covid y su intención es implantarlo en hospitales y albergues en primer lugar. Y donde sí se pide ya es en la Comunidad Valenciana en los establecimientos de hostelería, restauración y ocio cuyo aforo sea superior a 50 personas. También en festivales, eventos y celebraciones con más de 500 asistentes. Y además se pedirá en hospitales y residencias cuando se hagan visitas. En cuanto a los aforos. No hay límites en ocio nocturno ni en la restauración. Tampoco hay límite de horarios. La única norma aquí es que no se podrán superar los 10 comensales por mesa en los interiores. Por cierto que en la Comunidad Valenciana se han descargado más de 720 mil certificados en la última semana, unos 103 mil diarios. Ya lo tienen 2,9 millones de valencianos.

En Galicia se utiliza el Pasaporte Covid en el ocio nocturno, albergues que quieran utilizar el 100 por 100 del aforo, para las visitas a hospitales y para la hostelería en interiores a partir de las 9 de la noche. También hay aforo limitado en las mesas: 8 en interior y 15 en exterior. Además, en Euskadi, ya ha entrado en vigor el decreto de Emergencia Sanitaria y a partir de hoy sábado a las 10, se pedirá el pasaporte covid en ocio nocturno y en locales de baile y espectáculos, así como en los restaurantes con capacidad para más de cincuenta comensales.

En Murcia hay que presentarlo en locales donde se alcance el límite de aforo que dependerá del nivel en el que se encuentre el municipio. Nivel 1 y 2 el aforo en interior es del 75 por ciento. En nivel 3 del 50 y en el 4 del 30 por ciento. Además, en Navarra, se ha autorizado su uso para acceder a restaurantes de más de 60 comensales, discotecas o salas de fiesta. Y en Melilla para el acceso a la hostelería, centros hospitalarios y residencias de mayores.

A veces intentamos entrar en webs para llevar a cabo tareas importantes de gestiones oficiales y nos encontramos con que no funcionan. Coloquialmente se dice que “están caídas”.

Es lo que pasó hace unos días en la aplicación y la web de La Meva Salut, un espacio digital que permite a la ciudadanía de Cataluña acceder fácilmente a su información de salud. Como en Fin de Semana con Cristina queremos saber por qué pasó, nadie mejor para explicarlo que nuestra ‘cerebrito’ Stella Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting y experta en Big Data: “Todos los habitantes de Cataluña han tratado de acceder a la web o a la app para bajarse el certificado covid, y al hacerlo a la vez el firewall lo ha interpretado como un ataque y ha colapsado. El sistema no estaba dimensionado para tener ese nivel de accesos. Y lo mismo pasó con el IMV”.

¿Qué hacer cuando esto pasa? Stella lo explica: “Esperar y esperar a que el servidor vuelva a responder o que el dueño del dominio sea capaz de dimensionarlo, y ojalá que haya copia de seguridad”.

Una vez logrado el certificado covid, la experta recomienda lo mejor: “Imprimirlo, no sea que te quedes sin batería o lo que pase. Si no llévalo en el móvil y que haya suerte, pero mejor tenerlo en papel también”.