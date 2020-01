Nuestros protagonistas superan cualquier barrera para llegar a su destino. No renunciaron a su sueño y luchó para alcanzarlo, su película favorita es ‘Forrest Gump’. Se llama Pablo Sánchez Villén, Pablo Villén en las pasarelas, nació con el Síndrome de Prune Belly y está muy limitado en el movimiento, de hecho va en silla de ruedas y carece de pared abdominal.

Pablo asegura que Forrest Gump le ha ayudado “porque es un ejemplo de superación y me veo reflejado en él”. Su madre, Ani Villén, ha sido su principal apoyo, y relata que “él tenía mucha ilusión en este aspecto y hacía hasta donde podía llegar, y donde él no llegaba, yo lo hacía. Estábamos codo con codo”.

Pablo explica que la moda “siempre me ha gustado, por eso decidí formarme en esto”. Para él la diseñadora Claudina ha sido muy importante: “Sí, tenemos relación, somos amigos de siempre y cuando le dije que me quería dedicar a esto me abrió las puertas para formarme en diseño”.

El diseñador reconoce haberse encontrado “algunas trabas” para lograr sus objetivos: “Necesito la ayuda de mi madre y no en todas las escuelas lo permitían” porque en casi todas no permitían adaptar las mesas para una persona en silla de ruedas o no permitían entrar a su madre a clase con él, algo sobre lo que ella reconoce que “Claudina nos buscó una escuela adecuada y no hubo ningún problema, fue llegar y facilitarnos todo. Le pusieron una mesa a su altura y se lo adaptaron, sin objeciones, estamos muy agradecidos”.

Pablo tuvo que hacer frente, además, a un trasplante de riñón: “Cuando tenía 9 años mi madre me dio el suyo y fue algo muy duro, pero también fue bonito ver cómo tu madre te da la vida por segunda vez”. “Cuando llegó el momento yo lo tenía muy claro”, asegura Ani: “Cuando nació mi hijo ya se sabía que venía con problemas, yo lo tenía dicho a los médicos y les dije que, en cuanto hiciera falta, mi hijo no iba a entrar en diálisis, estaba dispuesta a darle mi riñón y lo que hiciera falta, sin dudarlo”.

A todas esas personas a las que les dicen que su hijo va a llegar con Síndrome de Down o cualquier otra limitación física o psíquica, Ani les anima a seguir adelante: “Que no lo piensen dos veces. Me propusieron abortar pero no entraba en mi cabeza en ningún momento. Por difícil que sea, porque es una vida complicada, con muchos años de hospitales y seguimos, merece la pena. Mi hijo es lo más grande que hay en el mundo”.

Pablo tiene ahora 24 años y se imagina su carrera llegando “lo más lejos que pueda”: “Con trabajo y constancia, hacer todo lo posible. Quiero hacer colecciones de fiesta o de flamenca, me gustan los tiros largos”.