Nacho Montes se desnuda en su nueva novela: del profundo dolor por la muerte de su madre a recuperar la fe

El escritor y celebridad Nacho Montes ha presentado su nueva novela, 'Flores bajo la nieve', en el programa 'Fin de Semana' de COPE, con Cristina López Schlichting. Aunque la editorial lo considera unas memorias, Montes prefiere definirlo como una autoficción donde narra episodios reales de su vida. Un libro que, según ha confesado, le ha supuesto un viaje emocional muy intenso, lleno de dolor, pero también de sanación y redescubrimiento personal.

Un viaje sanador pero doloroso

Escribir esta novela no ha sido un camino fácil para el autor. Nacho Montes ha descrito el proceso como abrir una caja de Pandora que contenía momentos muy difíciles de su vida. "Me ha dolido mucho escribir esta novela porque he pasado momentos muy trágicos", ha admitido. El dolor más profundo llegó con la muerte de su madre a los 56 años y, una década después, la de su novio, al que se refiere como 'mi Vikingo', con solo 33 años, ambos a causa de un cáncer.

He vuelto a tener incluso cosas de fe que había perdido"

Estas pérdidas sumieron a Montes en una profunda crisis de fe. "Me pareció tan atroz que fue como un castigo, fue como, me rebelo, no quiero pensar que esto existe", ha explicado sobre su decisión de apartarse de sus creencias. Sin embargo, el proceso de escritura de 'Flores bajo la nieve' ha resultado ser "sanador". A pesar del dolor revivido, ha confesado que la experiencia le ha permitido reconciliarse con su pasado: "He vuelto a tener incluso cosas de fe que había perdido".

El valor de la familia en los momentos finales

El libro también rinde homenaje al vínculo familiar. Montes ha narrado cómo, durante los dos últimos meses de vida de su madre, él y sus hermanas volvieron a la casa familiar para cuidarla en su recta final. Pactaron no revelarle la gravedad de su enfermedad, un cáncer de páncreas, para evitarle un mayor sufrimiento. "Volvimos los tres [...] y me fui a mi casa hasta que mi madre murió", ha recordado.

A pesar de la tristeza del momento, el escritor lo describe como una etapa "superbonita" que les permitió reconstruir el hogar familiar y revivir la complicidad de la infancia. "Tú sabes lo que nos reíamos esos días, lo que llorábamos, pero también lo que nos reíamos", ha explicado a Cristina López Schlichting, destacando que en medio de la tragedia también hay espacio para la risa y la unión.