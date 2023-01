Nacho Abad revela el incidente que pasó justo antes del atentado de Algeciras: "Trabajas con María y José"

Desde el pasado miércoles, España entera está consternada después de conocer el brutal atentado que tuvo lugar en la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma, en Algeciras, donde el sacristán fue brutalmente asesinado por un terrorista yihadista. Desde ese momento, hemos podido ver cómo se le rindió homenaje a Diego Valencia, el sacristán, asesinado a machetazos, en el funeral que se celebró ayer. El templo, sobrecogido por los llantos de la mujer y los hijos de Diego, se ha quedado pequeño para acoger a tantos algecireños que han querido despedirse de un hombre al que todos definían como "bueno".

Poco a poco, hemos ido conociendo más detalles del caso que nos han dejado estupefactos, y, para repasarlos, en Fin de Semana hemos contado con los testimonios de Nacho Abad, periodista y colaborador habitual, y de José Miguel Gaona, psiquiatra al que escuchamos cada fin de semana en el programa.

Era el periodista quien, consternado, nos contaba cómo esos minutos del atentado fueron grabados por las cámaras de la Plaza Alta de Algeciras y por otros peatones, pudiendo ver con total seguridad cómo el yihadista perseguía al sacristán por la plaza hasta matarle ahí mismo. Ha sido el propio periodista quien ha desvelado cuáles fueron esas últimas palabras de Diego Valencia.

"Le persigue, le hiere en la calle, le sigue persiguiendo mientras él grita 'no me hagas daño, no me hagas daño, por favor'" explicaba el periodista. Como explicaba el periodista, después de atestarle el golpe final, el terrorista "lo remata y lo celebra", contaba Nacho Abad esta mañana.

Pero lo que nos ha dejado todavía más de piedra es que, antes de que el terrorista acudiese a la iglesia, tuvo un incidente con un joven y con otra señora.

El incidente previo al atentado

Nacho Abad y José Miguel Gaona nos contaban que ahora es el momento de intentar reconstruir qué es lo que pasó aquella tarde, aunque, como defendía el periodista, "es un hecho que el tipo construyó el crimen en su cabeza y lo llevó a cabo". Y es que llevaba un tiempo radicalizándose y estudiando más sobre el islamismo radical.

Pero lo que pasó esa tarde antes del atentado, nos ha dejado estupefactos. Y es que antes de dirigirse a la iglesia, con la clara intención de atentar contra el párroco, se cruzó con un joven menor de edad que lo miró extrañado. "El joven nota que le sigue, y se va a girar a ver qué pasa, y él le da un guantazo que casi lo tumba, le revienta las gafas y le hace una herida" contaba Nacho Abad.

A la pregunta de Cristina L. Schlichting sobre qué es lo que le podía haber hecho ese joven, el periodista nos contaba que nada, pero que el terrorista le increpaba duramente con las siguientes palabras: "Tú trabajas con María y con José" dejando a ese joven en herido.

Después se dirigió a la Iglesia de San Isidro, donde se encontró con una feligresa, a la que le dijo, según Nacho Abad: "cristiana, tú tienes que convertirte al Islam", a lo que ella se giró y decidió ignorarle. Acto seguido, acudió a su casa a coger el machete y el atentado.