Nacho Abad desvela cuáles fueron las últimas palabras del sacristán asesinado en Algeciras: "Por favor..."

Desgraciadamente, esta semana hemos tenido que lamentar un atentado yihadista en Algeciras, en el que el sacristán de la Iglesia de Nuestra Señora de La Palma fue brutalmente asesinado con un machete. Ayer en la ciudad gaditana se celebró el funeral por el eterno descanso de Diego Valencia, el sacristán de esta parroquia asesinado a machetazos el pasado miércoles. El templo, sobrecogido por los llantos de la mujer y los hijos de Diego, se ha quedado pequeño para acoger a tantos algecireños que han querido despedirse de un hombre al que todos definían como "bueno".

Poco a poco, vamos conociendo más detalles sobre este terrible asesinato, teniendo, sobre todo, en cuenta que el momento del atentado se grabó en vídeo. Así nos lo contaba el periodista y nuestro colaborador habitual de Fin de Semana, Nacho Abad, que nos contaba que ahora mismo las autoridades policiales están terminando de construir el atestado, mientras que el presunto autor se encuentra ya detenido.

Presunto aunque, como avisaba, con total seguridad, es el autor, ya que existe ese vídeo grabado de tres minutos en donde se ve cómo Yassin Kanza, entra a la Iglesia, sale y persigue al sacristán hasta que le mata. Es entonces cuando el sacristán pronuncia sus últimas palabras, unas palabras que ha desvelado Nacho Abad.

"Le persigue, le hiere en la calle, le sigue persiguiendo mientras él grita 'no me hagas daño, no me hagas daño, por favor'" explicaba el periodista. Como explicaba el periodista, después de atestarle el golpe final, el terrorista "lo remata y lo celebra".

Un atentado muy planeado

Tanto Nacho Abad como José Miguel Gaona han querido contarnos en Fin de Semana todo lo que sabemos de este atentado, un ataque que fue muy planeado desde el prinicipio. "Hacen una inspección ocular y se ve que escondía la espada y la funda del machete" contaba Nacho Abad, mientras que Gaona afirmaba que colocó una cinta en el mango para "evitar el corte propio y que se resbalase el machete" apuntaba.

Además, nos explicaban que el terrorista, momentos previos, había consultado webs yihadistas para conocer cómo se podía utilizar un arma blanca en un atentado. "El tipo construyó el crimen en su cabeza y lo llevó a cabo" contaba Nacho Abad.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También nos ha contado cómo fueron los momentos previos al atentado, y es que, en el momento que el terrorista se dirige a la iglesia, "va gritando por la plaza que 'Alá es grande', rompe la iconografía cristiana, los cirios y todo lo que estaba en el altar. Es entonces cuando el sacristán le reprende, pero cuando se da cuenta del machete, se va" explicaba Nacho Abad.

Todos los fieles que se encontraban ahí, empezaron a esconderse en las columnas y a correr, eso mismo que hizo el sacristán. Pero el terrorista, lamentablemente, corrió detrás de él, dándole el primer golpe con el machete en la plaza alta y, como explicaba Nacho Abad, "luego lo ajusticia". Además, gente que grababa en la plaza, como contaba el periodista, se reía de lo que estaba pasando.