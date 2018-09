¿Cuál es la 'dieta blanda' de la Reina Madre?

EL MINIBAR DE LA REINA MADRE

Que las mujeres de la familia real británica son longevas, eso lo sabemos todos. Y mucho se ha hablado y se ha escrito del secreto de esa longevidad. La reina de Inglaterra tiene 92 años y sigue en perfecto estado de revista en su ejercicio como soberana, lo mismo que su madre que estuvo dando ‘guerra’ (en el mejor sentido de la palabra) hasta los 101 años.

Estos día se ha publicado un nuevo libro En Behind the Throne: A Domestic History of the Royal Household, el prestigioso historiador Adrian Tinniswood, en el que se narra el contenido del minibar de Isabel Bowes-Lyon.

La reina madre, durante unos diez años tuvo una rutina que jamás varió: tomaba ginebra y Dubonnet (una especie de vino dulce y que nunca faltaba en sus actos oficiales) antes del almuerzo, vino con la comida, un martini antes de la cena y por último una copa de champán.

Algunos de los sus secretarios la han descrito como una bebedora devota:

Y además, hay que añadir un vaso de oporto después del almuerzo, un segundo martini antes de la cena y una copa de Veuve Clicquot.

De las hijas, al menos la fallecida princesa Margarita, heredó longevidad y esas rutinas tan peculiares de su madre.

Sí, Margarita no llegó a tan mayor como su hermana Isabel ya que falleció en el Caribe a los 71 años de un accidente cardiovascular y yo me imagino que los excesos a los que se sometió en vida, tuvieron algo que ver. Según algunos íntimos, cómo era un día cualquiera en las vidas de madre e hija:

A las 9 se despertaba pero se pasaba dos horas en la cama leyendo el periódico y fumando.

A las 11 se deba un baño que le había preparado su doncella

A las 12 se maquillaba, se peinaba y se vestía

A las 12:30 horas se tomaba un vodka rápido

Y a las 13 horas comía con su madre una comida de cuatro platos, fruta y quesos de postre. Todo ello regado con media botella de vino para cada una.

LA MADRE DE MEGHAN MARKLE

Meghan Markle ha estrenado agenda en solitario y para esta primera vez ha querido estar acompañada de la persona que más la quiere y más la entiende: su madre. Aunque también se ha colado en el acto su marido Harry de Inglaterra.

La madre de la duquesa de Suxess, Doria, viajó hasta Londres para estar con su hija en un momento tan importante. El acto consistía en la presentación de un libro de cocina que ha prologado la propia Meghan. Las recetas que se encuentran en el libro son de mujeres afectadas por la tragedia del incendio de la Torre Grenfell.

¿Y cómo se desenvolvió la duquesa? Porque debe ser incómodo y estresante para ser el centro de todas las miradas

Pues eso mismo quiso que su madre estuviese con ella. Sobre todo como se está comportando el resto de la familia que se pasea por los platós americanos rajando de los lindo de Meghan, de Harry, del otro y el de la moto. Los medios de comunicación le pusieron una nota muy alta y se vio como Doria tenía muy sintonía con su hija y su yerno.

Ahora la duda está en si Doria se mudará para siempre a Inglaterra muy cerca de su hija o se quedará en Estados Unidos.

LA REINA PAOLA SUFRE UN DERRAME CEREBRAL

La reina Paola de Bélgica ha sufrido esta semana un derrame cerebral. Desde que su marido Alberto abdicase en 2015 en favor de su hijo Felipe, la conocida como la princesa más bella de Europa no gozado de buena salud

Por nombrar algunas dolencias, aparte del ictus de esta semana, Paola sufre arritmia y en 2016 sufrió una caída que le provocó una fractura vertebral. Ahora es una venerable anciana que sigue conservando la belleza de antaño, pero Paola ha sido una mujer de armas tomar y que junto a su marido, protagonizaron los escándalos más vergonzosos de la realeza.

Los dos coleccionaban fiestas, derroche, diversión y amantes. Era por ver quién de los dos alternaba con más gente. Los nombres que se le conocen a Alberto son la baronesa Sybille Selys Longchamps, hija del embajador de Bélgica en Grecia o la actriz Elizabeth Dolac. Paola hizo loa propio con el conde Albert Adrien de Munt o el financiero Aldo Vastapane .

Pero el caso más llamativo fue el del cantante Salvatore Adamo. Normalmente este tipo de romances se mantienen en secreto. Pues va el tío y le compone el tema Dolce Paola.

El propio Adamo siempre lo ha negado. A principios de año estuvo en Madrid para presentar una gira de conciertos y le preguntaron por este romance y él contó que siempre se vieron la reina y él en actos oficiales y que él escribió la canción porque ella se lo pidió.

De esa historia nunca sabremos la verdad.