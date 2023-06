El miedo y la incertidumbre de los rusos en las últimas horas: "Putin ha quedado en el más absoluto ridículo"

Las últimas horas, desde que ayer estallase la rebelión de Wagner, Vladimir Putin, el mandatario ruso, ha vivido sus momentos más difíciles en política después de casi veinte años al frente del país. Y es que quien fuera su amigo y chef personal, Prigozhin, se rebeló junto a un grupo ingente de mercenarios para derrocarle del poder.

Tomaron Rostov, avanzaron y entraron de lleno en la región de Lipetsk, quedándose a escasas horas de Moscú, su objetivo final. Finalmente, como se suele decir, la sangre no llegó al río, porque intermedió el presidente bielorruso Lukashenko, y ambos consiguieron llegar a un acuerdo: el líder de Wagner se iría a Bielorrusia mientras que Putin no perseguiría al resto de rebeldes.

Pero aquí nos olvidamos de cómo lo han vivido los propios rusos, y por eso, en Fin de Semana, ponemos el foco en ellos. Hablamos con Elena Bogush, socióloga e historiadora residente en Moscú. Ella misma nos contaba que ayer "fue terrible cuando empezaron a llegar las noticias sobre la rebelión. Yo pasé toda la noche viendo las noticias, la verdad me pareció todo bastante peligroso, ellos son profesionales y si el ejército ruso hubiera peleado con ellos, hubiera sido peor que la guerra de Ucrania".

Para ella y todos los que lo vivían en Rusia, esta rebelión de Warner no era si no una "continuación lógica de la guerra", aunque imaginaban que no habrái guerra civil, porque no veían que su propio pueblo apoyase ni a unos ni a otros.

La sensación de que todo ha sido un espectáculo

Cuenta Elena en Fin de Semana que, tras la toma de Rostov por parte del grupo de Wagner, fueron muchos los que tuvieron la sensación de que estaban ante un espectáculo. "Muchos ciudadanos simplemente salían a la calle para filmar vídeos, el símbolo de todo esto quedó trabado en las puertas del circo" aseguraba.

"Putin ha quedado en el más absoluto ridículo, ya se ve que ante cualquier peligro, se mete en un bunker, sale, y en días te dice algo. Prigozhin es su amigo fiel y de repente está en contra de él, eso se ve que es algo peligroso y él dijo que eran unos traidores, y luego por la noche resulta que llegan a un acuerdo y punto, es tremendo porque parece que solo son grupos mafiosos, solo demuestra que el estado está degradado y no existe" explicaba Elena.

Respecto a si les avisaron pese al aviso de Moscú antiterrorista, lo cierto es que dice que mucha gente no se enteró, a pesar de que existe un sistema de aviso que no pusieron en práctica.

Las claves de este golpe de estado

Chema Gil, es analista experto en seguridad, defensa y geopolítica y codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, y él mismo nos explicaba que, efectivamente, Rusia y el ejército, de alguna forma, han quedado en evidencia. "Carece de unidad de mando, carece de capacidad logística sorprendente. Wagner se estaba apoyando en presos, pero es más importante de lo que estamos viendo, es un monstruo que crea el propio Putin y que se le ha vuelto en contra" aseguraba.

"Creo que en estos momentos y frente a la debilidad de rusia, Ucrania va a hacer algunos ataques en puntos logísticos importantes. Esta guerra aguanta un poco pero los ultimos acontecimientos ponen de manifiesto debilidad y un ridiculo por parte de Putin, los test de Putin llegan a cualquier parte del mundo y esto en algún momento caerá" sentenciaba.