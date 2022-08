Meter el móvil en arroz y otros mitos que no debes hacer si tu dispositivo se ha mojado

Estamos en la época del año que más nos acerca al agua. Ya sea en la playa, o en la piscina, un chapuzón es de las mejores alternativas a este calor sofocante. Pero el agua en verano también implica tener un poco de cuidado, porque, en ocasiones y contra nuestra propia voluntad,a veces nuestro móvil acaba empapado y ahí podemos tener un problema. Y cuándo ocurre algo así ¿Qué es lo primero que haces? ¿Cómo reaccionas?

Ir corriendo a meter el móvil en un tupper con arroz, inmediatamente. Y funciona, sirve para poder recuperar el móvil a corto plazo, pero a largo plazo se queda alguna secuela. A veces no funciona la pantalla táctil en algún momento, el altavoz se queda inutilizable. Y esto es porque meter el móvil en arroz cuando se moja es uno de los mitos que se han instaurado como realidad, pero que no es tan bueno como creíamos. Porque puede llenarlo de una sustancia más corrosiva que el agua, el almidón.

Pero no es lo único que se hace en estas ocasiones. De hecho, hay otros métodos para secar el móvil muy frecuentes que tampoco son nada buenos. Para solucionarlo hay varias cosas que podemos hacer. Y la primera es la prevención. Aunque suene a obvio, hay que evitar que se moje. Pero si es demasiado tarde, y te has tirado a la piscina con el móvil, o algún gracioso te ha empujado y lo tenías encima, no te preocupes, hay soluciones, aunque no son el arroz. Son las bolsas de sílice, esas que vienen con la ropa o en las cajas de zapatos. Que no cunda el pánico. Esas bolsitas de sílice las tenemos seguro por algún sitio de casa. Así que mejor localizarlas por si acaso, que nunca se sabe.

Pero esto no es el único riesgo que tienen nuestros móviles. Con estas temperaturas también se nos puede recalentar, y esto puede suponer un problema. Y de hecho, hay veces que el móvil se recalienta tanto que hasta aparece un mensaje diciendo “La temperatura del dispositivo debe disminuir antes de que pueda usarlo” Y te bloquea el teléfono, pero tiene solución. Reposo y no tocarlo ni meterlo en ningún sitio.