El meteorólogo Olcina avisa del fenómeno anómalo que va a marcar el tiempo en Nochebuena: "Está generando"

Cada semana, el director de laboratorio del clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, detalla la previsión del tiempo para los próximos días en 'Fin de Semana'. En esta ocasión, son muchos los que están pendientes del cielo para saber qué tiempo nos espera en Nochebuena y Navidad.

En primer lugar, el meteorólogo ha repasado la situación que tenemos este sábado, 23 de diciembre, donde predominan los cielos poco nubosos. Esto se debe a que "seguimos bajo la influencia de este anticiclón tan potente que apenas está dejando entrar a alguna tímida precipitación".

Sin embargo, hay dos puntos de España donde debemos fijarnos: "En el Cantábrico, especialmente Asturias y Cantabria, en la parte costera pueden recibir alguna lloviznas de muy poca importancia. En Canariashay restos de inestabilidad de una pequeña bolsa de aire frío que se ha instalado en los últimos días y todavía este sábado pueden descargar algunas lluvias, especialmente en las islas más occidentales".





"En el resto de España, llevamos varios días con ese anticiclón tan potente que está generando un tiempo muy contrastado entre la mañana y la noche, por la mañana incluso el sol puede caldear muy tímidamente. Por la noche, hay mucha diferencia de temperatura, especialmente como estamos notando en el interior peninsular, con fenómenos de helada o de escarchas en valles de interior o en vaguadas", añade Olcina.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Temperaturas el fin de semana de Nochebuena

En cuanto a las temperaturas, estamos ante un frío anticiclónico. "Son fríos de helada, fríos de nieblas. La próxima madrugada del sábado y la del domingo también van a ser bastante frías. Parece que a partir del lunes o martes empezarían muy tímidamente a subir, pero el ambiente de madrugada seguirá siendo frío. No se ven perspectivas de que pudiera venir una masa muy fría y cambiará el panorama atmosférico".

¿Lloverá en Navidad?

Por último, se ha centrado en la previsión para la jornada de Nochebuena y la de Navidad. La niebla juega un papel muy importante: "Ese anticiclón tan potente nos genera un tiempo de mucha niebla y de frío a primeras horas de la mañana, por tanto, precaución si se coge el coche a primeras horas en algunos valles, por ejemplo el del Duero, las nieblas están siendo muy persistentes y prácticamente hasta media mañana, a veces no terminan de levantar en toda la jornada".





"En el resto el ambiente no cambia, no hay un movimiento de la atmósfera, no hay borrascas que potentes que puedan entrar, no hay lluvias generalizadas, no está habiendo nieve. Quizás es otro de los hechos destacados desde este final de otoño y estas primeras horas del invierno, este mes de diciembre ha sido de muy poca nieve", ha añadido.

En resumen, en Nochebuena y Navidad el panorama es "igual" y "ya avanzamos que la próxima semana lo mismo, sigue potente este anticiclón, por tanto, el tiempo no va a cambiar frío o un nocturno y de madrugada y las temperaturas suben tímidamente a mediodía".

Escucha la previsión al completo en el audio destacado.