Un meteorólogo explica el fenómeno que llegará a España a partir del 21 de agosto: "Acostumbrémonos"

Que hace calor y que las temperaturas son extremadamente altas es algo que no se le escapa a nadie. No en vano, hay comunidades autónomas como Canarias que han activado este fin de semana, por primera vez, la alerta roja por la temperatura que marca el termómetro. Y no, no parece tampoco que nos vaya a dar tregua alguna este calor...O sí, porque como nos explicaba hoy Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, a partir de esta semana y del día 21 de agosto, viviremos un fenómeno que contaba en Fin de Semana y que puedes escuchar aquí.

"Acostumbrémonos" decía Jorge Olcina, que explicaba que en los próximos veranos veremos cómo "suben las temperaturas y la temporada de verano se extiende, lo que viene a confirmar la tendencia de los últimos años". Y es que la subida de temperaturas viene siendo gradual desde hace unos años, pero no propicia más que los veranos, tal y como los conocíamos, cambien del todo, siendo más duraderos en el tiempo y más calurosos, con más olas de calor por semanas que antaño.

"Los últimos veranos llega con frecuencia ese aire sahariano y vamos batiendo récords, ha sido una llegada muy intensa. El espesor de aire cálido venía cargado de aire sahariano y temperaturas muy elevadas...En estas condiciones no queda otra, los humanos a intentar sortearlo como bien podamos" explicaba.

Temperaturas que sobrepasan los 40 grados y que alertan a los expertos

Canarias y Andalucía son las dos comunidades que desde ayer están poniendo en alerta a los expertos, porque son las que están registrando temperaturas más altas, con calima y "sensación de bochorno" que ahoga a los turistas y a los locales. Y es que en ambas comunidades el calor está siendo de lo más intenso, lo que hace que "las condiciones son poco confortables...Estamos perdiendo confort térmico en muchas regiones de España, salvo algunas de ellas como en el Cantábrico o en el Pirinero" explicaba Olcina.

Admite que la zona norte del país "juega en otra liga" en cuanto a calor y altas temperaturas se refiere, pero eso no impide que se salven de estos fenómenos de olas de calor. "La sorpresa ha sido que el coletazo final está en el interior de Murcia o Valencia, incluso cerca de la costa, rozando los 47 grados. En Canarias, por ejemplo, se han registrado valores muy altos de temperaturas para lo que es normal. Ha sido una semanita dura".

Tanto, que en lugares como en el aeropuerto de Manises, han estado cerca de rozar los 50 grados centígrados, lo que hace confirmarnos que se trata de "la peor ola de calor en lo que llevamos de verano".

En cuanto al puente, dice Jorge Olcina que aquellos que se vayan de vacaciones pueden estar tranquilos, porque iremos notando la bajada de temperaturas. "Incluso hay posibilidad de que se descargue algún chaparroncito, sobre todo en el Cantábrico y en el Pirineo. Será un fin de semana menos caluroso, con tiempo estable, soleado, y muy agradable para ir a la playa" sentenciaba.

La sequía, una pieza clave en el calor

La situación en el campo es preocupante ante la falta de agua de estos meses que está desencandenando en una gran sequía que no solo afecta al campo sino que repercute en la vida y economía de cada uno de los españoles. “Un problema importante” como indica en 'Herrera en COPE' Joan Girona, investigador del programa de uso del agua del IRTA e ingeniero agrónomo, que “ya no ses viene anunciando desde hace tiempo que el cambio climático va a traer este tipo de situaciones”. Aquí puedes ver toda la entrevista: