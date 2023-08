Así están las piscinas de Madrid con su nuevo horario: "Agosto está más tranquilo"

Seguimos en Madrid con esta ola de calor que empezó el fin de semana. Aunque parece que este jueves, el agobio y el sofoco es algo menos intenso. De entrada, hemos bajado la alerta por altas temperaturas de roja a naranja. Además, las máximas no van a superar los 40 grados. Algo que sí sucedió ayer en buena parte de la región. En realidad en toda la Comunidad menos en la Sierra. Ya te anticipo que mañana, esos termómetros van a seguir bajando, poquito a poquito, y la alerta pasará de naranja a amarilla, pero no va a ser hasta el próximo domingo cuando notemos un respiro más evidente. Bueno, si es que asumimos que respiro es tener 34-35 grados, que es lo que se espera el último día de esta semana.

Y mientras llegamos al domingo, pues toca seguir lidiando con estas altas temperaturas. Y una de la mejor manera de hacerlo es, sin duda, dándose un buen chapuzón en alguna de las 21 piscinas municipales que están abiertas desde mayo en la ciudad de Madrid, en la capital. Además, desde la semana pasada, en concreto desde el 1 de Agosto, puedes estar todo el día en ella al retomarse la jornada completa.

Un día en una piscina de Madrid

Un ejemplo de ello es la piscina de José María Cagigal, en el distrito de Moncloa-Aravaca. Allí, tienen un piscina olímpica, una piscina mediana y otra más pequeña, una espiece de charquita, en la que chapotean los más jóvenes de la familia. A ambos lados hay cesped donde hay niños, adultos y mayores. Algunos descansando, otros leyendo o jugando a las cartas. Los más ruidosos, sin duda, son los más pequeños.

También hay gente que viene de fuera, como Fran, que lleva apenas un año en Madrid. Él es argentino y cuenta que "no conocía muchas" piscinas. Ahora está probando diferentes lugares para "conocer un poco cada una". Y confirman que "están todas bastante llenas", sobre todo "por las tardes y los fines de semana".

Quien lleva más tiempo en Madrid es María. Ella es de aquí de toda la vida y no se pierde su baño diario en la piscina de José María Cagigal. Sobre todo ahora, con el calor que ella describe como "horrible". Viene a la piscina "sobre todo por el calor". Se queja de que "dijeron que el viernes iba a haber una bajada de temperaturas" y ahora le han dicho que no. Ella lo confía todo a la "paciencia" para superar esta ola de calor. "Por la mañana estoy aquí y me doy un baño, por la tarde me pongo el aire y ya no salgo", relata la mujer. Confirma que lleva yendo a esta piscina desde que abrió "hace 50 años".

También Ariel se ha acercado a la José María Cagigal. Ella es madre de familia y van con sus hijas a la piscina. "Venimos dos o tres veces a la semana con los niños", cuenta Ariel. Ellos vienen "siempre después de que se pone el sol" y no están más de la mitad del día porque "los niños se cansan muy pronto". Cuenta que en julio, "no cabía nadie" pero que "agosto está más tranquilo".

Para pasar un día en la playa

Para disfrutar de un buen día de playa, el socorrista de esta piscina, Diego nos recomienda que las personas "venga relajadas, a disfrutar" y que vengan "con la idea de pasar un buen día".

Desde hace dos semanas ya puedes estar todo el día en la piscina, desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche. Eso sí, también puedes comprarla para la mitad del día. Para conseguir tu entrada tienes que entrar en el portal del Ayuntamiento o en Madrid Móvil. El máximo de entradas que puedes comprar por persona es de 6... y pueden comprarse con una antelación máxima de 48 horas. El precio para todo el día es de 4,50 € y para la mitad del día, es de 2,25 €.