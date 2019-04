Mario Vaquerizo: "Después de veinte años sigo teniendo claro que solo me gusta Alaska"

Desde muy pequeño, Mario Vaquerizo ya daba muestras de ser un chico especial: “A los 4 años obligué a mi tía a llevarme a ver 'Grease'. Yo quería ser John Travolta. Me di cuenta que lo que me gustaba era bailar y ejercer de 'rockstar'”.

Por eso, como ha explicado en el 'Fin de Semana' de COPE, el artista ha decidido escribir un libro de cuentos para niños que, como él, tengan una visión diferente de la vida. 'Cuentos para niños rockeros' es el título de esta obra en la que Vaquerizo repasa historias de personajes a los que ha conocido y/o admirado. Personajes como Freddie Mercury, Madonna, Britney Spears, David Bowie, Camilo Sesto y, por supuesto, su esposa, Olvido Gara, Alaska, a la que Mario tanto admira y ama: “No somos nada si no tenemos a una persona en frente que también es interesante e inteligente. Todos somos producto de aquellos de los que nos rodeamos. Encontrar a esa persona es una suerte. Pero después esa suerte hay que conservarla. Y eso se hace a base de trabajo diario. Después de veinte años tengo claro que solo me gusta Alaska”.

Bimba Bosé es otra de las protagonistas del libro, una persona a la que Vaquerizo recuerda con muchísimo cariño: “Bimba Bosé era un ser excepcional. Su actitud ante la vida era rockera, porque era dueña de su vida. La pena es que su vida fuera cortita. Aunque las personas nunca desaparecen. Son personas especiales, ángeles de la guarda que se quedaban con nosotros. A Bimba la conocí a través de una revista. Tenía tanta belleza, tanto magnetismo, tanta personalidad, que le impedía pasar desapercibida”.

El libro también tiene como héroes a Lola Flores, "fue la más grande" y a Raphael: “Esa presencia en el escenario, ese amaneramiento. Ojalá hoy se vieran estrellas en televisión como Raphael”.

Todos ellos rockeros de corazón, aunque su carrera musical fuera por otros derroteros, porque como dice Mario: “El rock es ser dueño de tu vida y conseguir lo que estás buscando”.