Marian Rojas: "Tengo pánico con ver qué pasa a partir de septiembre"

A partir del próximo sábado 26 de junio, desaparecerá la obligatoriedad de llevar mascarillas en exteriores. Este anuncio, para muchos, ha significado el comienzo del fin de la pandemia, y con ello, dejar atrás una época muy inestable a nivel emocional. La fatiga pandémica ha creado estragos en la sociedad, y ahora nos enfrentamos a cómo superarla. Marian Rojas nos da las claves para salir poco a poco del bucle y afrontar la realidad con todos sus cambios: “Yo ya estoy fatigada de la fatiga pandemica”.

“Durante estos meses, nos daremos cuenta de lo duro que ha sido este año, ahora mismo estamos en modo supervivencia. Lo más importante es hacernos un diagnostico de cómo nos ha afectado la pandemia: he engordado, he adelgazado, he envejecido, estoy mas triste...” recomienda nuestra psicóloga.

Además, ahora que ya no vamos a llevar mascarilla en la calle, Marian nos aconseja: “Vamos a vernos las caras y nos vamos a observar. Nos hemos acostumbrado a no vernos, así que mi consejo es que nos sonriamos, porque produce cambios en el organismo y eso genera bienestar y confianza. Tengo una gran esperanza para lo que vendrá, pero tenemos que recuperarnos antes. Tengo pánico con ver qué pasa a partir de septiembre, con enfermedades físicas de somatización y depresiones”.