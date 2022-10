Marian Rojas sobre el infierno de vivir con pensamientos intrusivos: "Son dictadores que te bloquean"

“No soy lo suficiente bueno para este trabajo. ¿Y si mi marido me está siendo infiel? ¿Y si el avión en el que voy se estrella? ¿Y si empujo a alguien a las vías del tren?”. ¿Te suena? Millones de personas sufren cada día los conocidos como pensamientos intrusivos: “Son patrones mentales obsesivos que oscilan entre distintos aspectos de una cuestión.Pasas de un pensamiento a otro sin encontrar solución. Entran en bucle y no nos dejan en paz”. Y muy importante: “Están asociados a la depresión. Ojo. Eso no significa que quien sufra estos pensamientos tenga depresión”. La prestigiosa psiquiatra, autora de 'Cómo hacer que te pasen cosas buenas' Marian Rojas ha pasado por el diván de Fin de Semana para arrojar luz sobre esta cuestión que puede generar altos niveles de ansiedad en quienes la sufren: “Pierdes la sensación de control de tu ser porque hay algo que ha entrado de golpe en ti y puede más que tú mismo”. Recordaba la autora de ‘Encuentra a tu persona vitamina’ que la mayor de los pensamientos que nos preocupan no llegan a suceder. Pero esa rumiación pasa una factura física: “Consumes mucha glucosa. Nos agotamos mentalmente. El pensamiento intrusivo es un dictador. Da un golpe de estado en la cabeza y todo lo que sucede a tu alrededor lo asocias a tu problema”.

Enumeraba Marian Rojas los motivos de estos pensamientos como una cuestión de personalidad obsesiva. El patrón más grave es el TOC pero también hay rasgos pequeños, como las fobias de impulsión: “Estás en la vía del tren y piensas. ‘¿Y si te tiras?’”.Es algo propio del obsesivo y hay que saber que nunca lo llega a hacer. Y es que el obsesivo no toma decisiones impulsivas. Eso sí, indicaba Marian que en las fobias de impulsión más intensas se necesita medicación: “El pensamiento te invade y te bloquea”.

