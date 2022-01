Marian Rojas: “Las redes sociales son malas amigas de la empatía, lo mejor es el contacto y escucha personal”

Cada semana la psiquiatra Marian Rojas, autora de ‘Encuentra tu persona vitamina’, pasa por Fin de Semana con Cristina para ofrecer los mejores a los oyentes. Abordando problemas y ofreciendo soluciones, Rojas explica los retos a los que se enfrenta la sociedad hoy en día.

Hoy ha abordado la empatía, que explica que “es la capacidad de ponerse en el lado de la otra persona, entenderla, qué pasa por su mente, etc., antes de juzgar su comportamiento intento entender por qué actúa así. Si no usa la empatía usa un juicio más duro y los atacamos”.

“Muchas veces confundimos la empatía con el reconocimiento de emociones”, explica Marian, “que es ‘veo en ti esto’. Pero me refiero a algo superior: veo y reconozco y me pongo en tu lugar, me quito mis zapatos y ponerme en los tuyos, entender qué te pasa”.

La psiquiatra detalla que, cuando somos empáticos o recibimos empatía, “se activa la oxitocina. Estos días ha hecho mucha falta por lo mal que lo ha pasado la gente con los test y los positivos. Mucha gente lo ha pasado peor este año que el pasado. Ha sido un hartazgo y un caos, de hecho a mí muchos pacientes me han dicho que no han pasado las fiestas con nadie por miedo. Son situaciones de mucha complejidad emocional”. Es más, Marian comenta que “el otro día unos amigos míos que tienen una cadena de restaurantes les habían anulado 2.000 reservas, tenían acopios y era un destrozo económico, y aparte lo dramático es que no puedes gestionar tu día a día. La sensación de incertidumbre y tensión es tremenda”.

Entonces, ¿por qué hay gente que no tiene empatía? “Veo tres razones principalmente”, detalla Rojas: “Por desconfianza hacia los demás, por gente sin valores y gente sin inteligencia emocional, muy pagada de sí misma. Por eso promuevo mucho que en las empresas haya empatía, que los líderes sean empáticos. Si te olvidas de las personas, sufren y sienten un gran vacío”.

Y llega el momento de hablar de las tan famosas redes sociales: “Son contrarias a la empatía”, asegura Marian, “no hay gestos faciales ni filtros, la oxitocina no se activa, no hay reacción buena. El cerebro carece de la información necesaria para evitar la dureza”.

Pero si somos empáticos, entonces podemos pasar al nivel superior: “La compasión, el ‘te entiendo e intento hacer algo al respecto’ siempre genera alivio en la persona que tienes delante. Si llamas a alguien y no te juzga, baja el cortisol y sube la oxitocina. Las personas empáticas tienen esa capacidad de hacer la vida más feliz a las demás”. Eso sí, Marian avisa: “Cuidado con el exceso de empatía, es gente demasiado sensible que pasamos de la empatía a la hipersensibilidad, y puede ser la puerta a un agujero negro emocional”.