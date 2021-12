Marian Rojas: “En estas Navidades transmitamos calma y positividad, podremos reunirnos en el futuro”

Pensábamos que iban a ser unas navidades distintas del año pasado, pero el cuadro se va a repetir. Esto está llevando a mucha tristeza y desesperación, por eso en Fin de Semana con Cristina hablamos con la psiquiatra Marian Rojas, psiquiatra y autora de ‘Encuentra tu persona vitamina’ sobre cómo recuperar el ánimo: “Feliz Navidad ante todo. Creo que el año pasado, tras el confinamiento y el verano que tuvimos, todos éramos conscientes de que la Navidad iba a ser distinta. La de 2020 fue distinta, con límites en las reuniones y en todo, pero a lo largo de 2021, aunque el covid estaba de fondo teníamos ese anhelo de normalidad que estaba llegando. Y en septiembre, octubre y noviembre muchos hemos hecho una vida ‘normal’, ir a planes que llevabas un año sin hacer, incluso viajar, reunirte con personas que no veías hace mucho… había ilusión en el ambiente, aunque hemos tenido cosas negativas y dramas como el volcán, pero había bajado el número de fallecidos. Y de repente, en las últimas semanas, desde principios de diciembre, ha venido esta variante que nos ha puesto otra vez en alerta, otra vez el pico de cortisol”.

Por eso Marian asegura que está observando “que hay un cansancio pandémico”: “Una variante emocional entre el ‘ya no puedo más’, el miedo, que se ha reactivado, y la anestesia emocional, ‘ya me da igual’. Muchas personas en las últimas horas, en Nochebuena, han vivido un confinamiento que no tuvieron el año pasado. No tengo las cifras aquí pero seguramente muchas personas hayan pasado la Nochebuena confinadas en sus casas porque dieron positivo en los últimos 10 días. Y creo que uno de los temas que hemos aprendido en la pandemia y es importante para el futuro es que no podemos controlar muchas variables, la pandemia nos ha enseñado que es difícil controlar y programar al ser humano. Al ser humano le da mucha tranquilidad poder organizarse y saber qué va a pasar, programarse. Y de repente todo cambia y eso nos lleva a ese abandono de ‘tengo que hacer las cosas de la mejor forma posible pero hay variables que no puedo controlar’, y es una lección de vida”.

El segundo consejo de la psiquiatra es, “si no podemos celebrar las Navidades con la gente cercana que queremos, cuando pase esta temporada negativa, cada uno de forma personal intentar celebrar una cena o algo especial con los nuestros”. “No nos quedemos sin estos momentos especiales porque eso nos arruga el alma y el corazón, y la Navidad siempre se agradece, aunque haya personas a las que les abra heridas porque te acuerdas de los que faltan y de la infancia y de si eras feliz o no. Es un momento en el que echas mucho de menos a las personas”, añade Marian.

A ella la gente, como relata, le pregunta si se hace un antígeno, si va a ver a su abuelo, etc., “no creo que haya alguien que no tenga alguien cercano que no se haya contagiado de esta nueva variante, es muy contagiosa”. “Hay que normalizar la situación, cuanto más aceptemos que este virus y esta variante es más contagiosa y se va a extender más, mejor. La mayoría de la gente lo pasa de forma muy leve y eso es muy bueno, lo peor sería que fuera grave con UCI a rebosar. Es un catarro que rompe muchos planes, pero sobre todo el mayor daño es que nos ha roto las expectativas. Teníamos esperanzas de unas Navidades alegres reunidos con mucha personas que el año pasado no vimos y no va a ser así. Intentemos agarrarnos a que esta variante no es grave, que son unos días de confinamiento pero luego puedes volver a reunirte con gente a la que quieres. Que la Navidad tiene un sentido de reconciliarte contigo y con los demás, de recordar a los que no están y apenas conozco gente a la que no se le salte la lagrimita”.

En resumen, Rojas recomienda “intentar mantener en nuestro entorno una sensación de calma, evitemos generar estrés y angustia en las conversaciones porque eso se contagia. El miedo se contagia, intentemos transmitir calma”.