Marian Rojas: “Dictadores como Putin lo niegan pero tienen su origen en una infancia horrible"

¿Dictador nace o se hace? La necesidad de dominar al resto, de no dejarles ser libres, de pensar que todos te pertenecen o te deben su vida… ¿viene de fábrica o es algo que poco a poco va surgiendo? Marian Rojas, psiquiatra y autora de ‘Encuentra tu persona vitamina’, aborda el tema esta semana en Fin de Semana con Cristina: “Un ejemplo es Putin y sus reacciones. Cuando empecé a escribir el libro me interesé mucho en descifrar cómo nuestra infancia marca nuestra forma de amar, amamos como nos amaron. He leído mucho acerca de personajes históricos para entenderles y hay varios dictadores con un denominador común, que es negar el sufrimiento que han tenido en la infancia, pero cuando indagas en esos momentos lo tuvieron y usan la megalomanía para intentar olvidarlo. Si no lo han integrado de forma sana en su vida buscan víctimas, alguien blando o que te parezca digno de ser abusado”.

Sin embargo Marian detalla que “hay personas contra las que no vas como las personas que aparentan fuerza, buscas víctimas que puedan ser heridas”, y cuenta que “a lo largo de la historia hay gente increíble, desde Stalin, enfermo y enfermizo, con problemas y padre que le pegaba, la infancia de Hitler, de las más dramáticas, Sadam Hussein, que se convirtió en el esclavo de su padre y una historia terrible… Sadam dijo que cuando sentía que su padrastro se acercaba era un horror. No soportaba las emociones ni la ternura, y luego así organizó la estructura totalitaria de su país. Cuando en la infancia no nos estructuramos y tenemos falta de afecto o una familia que no nos trata con cariño, cuando somos mayores y tenemos poder, necesitamos repicar ese patrón y ejercer dicho poder de forma despótica”.

Volviendo a hablar de Putin, Rojas desvela lo que muchos de sus seguidores no quieren escuchar y el mismo dictador niega: “La infancia de Putin ha tenido mucha influencia en su presente. Cuando tienes una infancia dura, con maltrato y daños, y si además tienes el gen, se activa. En psiquiatría sabemos que la genética influye, aproxidamente un 40 por ciento, y si añadimos la infancia dañina tiene un impacto horroroso. Así surgen déspotas y dictadores que nunca fueron respetados desde pequeños. Leer biografías te ayuda a entenderles, yo he trabajado mucho la infancia pero sin hacer psicoanálisis porque es dar vueltas sin ayudar a nadie, hay que reconciliarse con el pasado”.

La psiquiatra también explica que “al principio de la guerra en una cena de amigos dije que lo de Putin es por un problema psicológico y se reían diciendo que yo siempre lo relaciono todo con la psicología, pero es que cuando hay un ego y un delirio de grandeza esa persona si se siente humillada buscará otra forma de destruir al de enfrente. Estas personalidades buscan que el cerebro tenga recompensas constantes para generar el estado de superioridad”.