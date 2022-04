Luta, mujer barbuda: “El confinamiento fue maravilloso para mí: me dejé barba y descubrí lo hermosa que era”

¿Está la belleza en el ojo del que mira? Hay quien opina que sí. Los cánones de belleza van cambiando con los años. Tenemos el ejemplo de la reina Nefertiti, considerada una de las mujeres más bellas de la historia; Cleopatra y su atractivo documentado por los autores de su época; ‘Las tres gracias’ de Rubens, el David de Miguel Ángel, y algo más actual, por ejemplo, las hermanas Kardashian.

La realidad, aunque sea injusta, es que las personas que encajan en esos estereotipos estéticos suelen gozar de una mayor aceptación social.

Con los tiempos cambian las modas, por ejemplo, la de lucir vello corporal o eliminarlo de forma permanente.

Son muchos los servicios que ofrecen hoy día la posibilidad de poner fin al pelo que crece en nuestro cuerpo, tanto en hombres como en mujeres, aunque bien es cierto que esta práctica está más arraigada en el género femenino.

Por eso no deja de resultar sorprendente conocer hoy día a mujeres que optan por dejarse crecer todo el vello corporal, incluyendo el facial. Luta Cruz es una artista afro-chilena, cantante y compositora, muy activa en sus perfiles en redes sociales. Durante la pandemia de la COVID 19, Luta decidió que no iba a volver a depilarse nunca más y lucir vello orgullosamente. Ella ha estado en Fin de Semana con Cristina, donde cuenta que su lucha contra el vello corporal comenzó a aparecer durante la adolescencia: “Completamente, ahí empezó todo con vello facial pero más que a las otras chicas y, cuando me di cuenta, acudí con mi madre al médico y allí vieron que iba a tener barba toda la vida”.

Ella sobre todo tenía pelo en el rostro, más que en las piernas o en los brazos, pero reconoce que, “de adolescente, todo se magnifica mucho más, todo parece más grande, entonces fue un grave problema para mi vida en esa época, fue un calvario. Ahí decidí intentar sacar todos los pelos de mi cuerpo, que incluso tenía en el estómago, hoy en día sí que sé que es común tenerlos, pero en ese tiempo era muy tortuoso para mí, así que decidí depilarme con láser y hacer un tratamiento hormonal pero ni con eso se podía regular de forma natural porque lo natural en mí era ser peluda”.

Entonces el médico le diagnosticó hirsutismo y recetó pastillas anticonceptivas: “No solo eso, también durante 15 años desde los 12 o 13 años pero después noté que no daban resultado y solo me regulaban la menstruación, así que descubrí que no valían para nada. Es difícil conocer tu cuerpo cuando lo empiezan a modificar desde tan joven”.

Lute recuerda cómo era la relación con sus parejas: “Algunas se incomodaban porque no entendían por qué me salía tanto vello facial y tenía que depilarme con pinzas todos los días. Se incomodaban con esto y, cuando conocía gente nueva tampoco entendían por qué tenía vello facial o por qué no quería que me tocaran el rostro”.

Y entonces llega el momento de la inflexión: la covid, y en confinamiento “tuve la oportunidad, por primera vez en mi vida, de dejar de depilarme porque no me iba a exponer a la mirada de otros en la calle, entonces descubrí un rostro hermoso, un valor inmenso en todos los vellos de mi cuerpo tan lindo. De hecho en la calle me intentaron asaltar y todos los pelos reaccionaron, en ese momento entendí que tenía que dejarlos porque me avisaron de que estaban ahí por una razón, son realzadores de los sentidos”.

Nuestra protagonista subió un vídeo en redes sociales para comentar su decisión a los seguidores y la reacción fue intensa: “Mi red social explotó. Como artista sentí la necesidad de mostrar esta nueva Luta Cruz con mucho vello y contar parte de mi historia. Hubo mucha gente que reaccionó mal pero solo hombres, porque elegí ser un producto menos comestible y más revolucionario, diferente, y la verdad es que eran los hombres los que se molestaron porque no entendían que tuviese barba y la llevase elegante, bonita y con orgullo”.

Luego ya llegaron los hombres que sí dijeron que la barba les gustaba: “Más o menos la mitad, un 50-50. Hay muchos hombres que valoran a las mujeres como yo porque somos valientes y fuertes, con carácter, sabemos lo que queremos y no vamos a dejar que nadie nos venga a decir qué tenemos que hacer, pero aquí siempre hay un trabajo personal y empoderamiento”.

A pesar de sus vivencias, Luta explica que “hay gente que aún piensa que las mujeres barbudas son cosa del circo, una leyenda, un cuento, no somos reales, que usamos filtros… gente que piensa que somos mitos. En barberías no soy muy bienvenida porque los hombres no entienden que soy mujer y no trans, se meten conmigo por eso, hay veces que no han querido atenderme”.

Una curiosidad: Luta significa LUCHA en portugués, y ella lo sabe: “Soy una luchadora, por supuesto”.