Lomana defiende a Ainhoa Arteta: “Matías controlaba todas las cuentas"

Mucho se ha escrito y hablado sobre Ainhoa Arteta, sus recientes problemas de salud y el duro divorcio de Matías Urrea. Si hay alguien que sabe todo los detalles es Carmen Lomana, la protagonista de ‘La Hora Lomana’ en Fin de Semana con Cristina, quien asegura que “he hablado con Ainhoa, es terrible todo lo que le ha pasado, no solo de la salud. Esta ha sido una cistitis que le ha degenerado en una especie de bloqueo de todo su cuerpo y una septicemia, un horror y le han tenido que amputar dedos”.

En todo caso ella asegura “no creer” que haya sido por el infarto sino por el bloqueo que ha tenido de la infección enorme de riñones, y entonces da un paso atrás por prudencia tras ofrecer más información: “No podía ni trabajar y su marido la siguió obligando. No quiero hablar porque tengo mucha información pero ahora están los tribunales y prefiero callar. Esto es crónica de una separación anunciada, lo supe desde el día antes de la boda, sabía que iba a pasar. Ainhoa es una mujer buenísima, enamorada y yo no voy a permitir nunca que este señor la vaya a desprestigiar o vaya a querer meter cizaña contra ella cuando está muy frágil y mal”.

“Justo en este momento se le ocurre filtrar a la prensa que se iban a separar, podía haber esperado un poco”, añade Lomana: “Ha sido él, por lo visto. Yo lo sé todo pero no quiere decir que lo vaya a decir, me ha pedido que calle y espere. Pero sí he hablado con ella mucho durante el confinamiento, me llamaba su hija Sara para contarme y es una mujer que ha trabajado toda la vida una barbaridad, y ahora se encuentra con que no hay dinero en las cuentas, ¿qué pasa? Ella ha confiado absolutamente”. Y aun así Carmen recuerda que no quiere hablar “porque son cosas muy delicadas que tendrán que ver sus abogados”.

Ahora su exmarido reclama a Ainhoa 42.000 euros, “lo típico”, asegura Carmen, que añade que “que le pregunten a la mujer de Matías, a la anterior, así de claro lo digo. En la boda pensé que la mayor equivocación de Ainhoa fue ponerle a él de representante cuando ya tenía uno muy bueno de hace mucho tiempo, no sé por qué se tenía que meter él ahí cuando era militar marino. No puedo decir la palabra de lo que para mí y muchos es este señor. A mí una de la cosas que me dijo la hija es “va a arruinar a mi madre, ella no mira nada, no revisa’, todo el día le está diciendo que no hay dinero y ella solo trabaja y trabaja, creo que su cuerpo no ha dado más de sí y te avisa de que pares, esto está haciendo que reflexione mucho. No quiero hablar porque me da miedo”, finaliza la ‘influencer’.