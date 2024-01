La ley de amnistía, denunciada ante Europa: "Pedimos que pongan remedio, porque pueden"

Han pasado un par de meses desde que Pedro Sánchez renovase como presidente del Gobierno. A pesar de no haber ganado las elecciones, consiguió los apoyos parlamentarios suficientes para salir victorioso en su investidura y permanecer en Moncloa, al menos, cuatro años más.

Del precio de aquello ya hemos hablado, y pasa por los pactos de investidura con los partidos independentistas, especialmente del apoyo de los de Puigdemont. Y todo ello pasa, por supuesto, por la Ley de Amnistía. Una ley que saldrá adelante y que los parlamentarios europeos llevarán a Europa.

#LíneaEditorial: Duro varapalo jurídico a la Ley de Amnistía https://t.co/9kdLMxzmvI — COPE (@COPE) January 18, 2024

Teresa Freixes es quien encabeza esa propuesta, junto a Rosa Díez y Juan Carlos Girauta, siendo un documento que cuenta con más de 500.000 firmas y que llevarán al Parlamento Europeo a partir del 23 de enero. Nos atiende en Fin de Semana, y explica que no se trata únicamente de la Ley de Amnistía, que ya es suficientemente grave, sino de "bastantes cosas de los pactos de investidura, no es que sean contrarios a la Constitución, es que son directamente contrarios a los tratados europeos y directivas. Lo que les decimos es que estamos incumpliendo y de todo esto deriva un espíritu antieuropeo terrible y pedimos que pongan remedio, porque pueden" explicaba.

Una crisis de instituciones del Estado

Para la constitucionalista, es necesario que Europa se pronuncie porque una ley como esta lo único que hace es tambalear los cimientos del Estado de Derecho.

"Esto está en contra de las directivas anticorrupción europeas... Ponemos encima de la mesa los hechos para que los contrasten con normativa europea, para garantizar la democracia en todos los estados miembros. De todo lo que aportamos a Europa, es el tema que está más claro, el tema de corrupción y malversación conlleva retirada de fondos europeos" explicaba.

Y va más allá. "Aquí en España pueden regular lo que quieran, pero rige el Europeo, si el interno va contra el Europeo, no se puede aplicar el interno. No sé si nuestros políticos son tontos, o se creen que los tontos somos nosotros. A lo largo de nuestra historia, ha habido leyes que no han sido normales, en este caso es muy llamativo, porque se intenta decir que cabe en la Constitución que algo que los que la crearon dijeron que no se tenía que incluir expresamente" expresaba.