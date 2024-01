El primer sonido del día de Carlos Herrera: las enmiendas parciales a la ley de amnistía

Carlos Herrera,director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por las enmiendas parciales a la ley de amnistía.

"hoy tenemos una escena costumbrista de esas que ilustran lo que es la prevaricación política las dos partes que se van a beneficiar de una escandalosa impunidad judicial van a presentar de la mano retoques a la ley que va a otorgar esa impunidad judicial es decir ellos se lo revisan y ellos se lo comen hoy termina el plazo para presentar enmiendas parciales a la ley de amnistía una vez que las totales es decir no me gusta esta ley fueron rechazadas y PSOE Esquerra y Junts que son los beneficiarios de esta ley de amnistía Esquerra y Jones porque verán amnistíados a sus delincuentes y el PSOE porque se ve reforzado en su papel preponderante en el gobierno es decir retiene la presidencia gracias a los otros de otros dos pues bueno van a registrar su retoques a la ley que ellos mismos han hecho bueno lo han hecho ellos mismos con ayuda indudable de Cándido Conde-Pumpido por qué porque miren en el mundo de los juristas de alto vuelo se conocen todos y todos conocen además la forma que tienen de escribir y leyendo la ley de amnistía hay juristas que son capaces de decir hasta qué párrafo lo ha escrito Cándido pero bueno ese es un detalle menor eh y mañana hay reunión del PSOE Jones para ver si se aclaran que pactaron en la puerta del retrete del Senado sobre las competencias de inmigración Cataluña porque siguen diciendo cosas completamente diferentes España está gobernada de una manera tan lamentable que aquí el problema radica en que socialistas y Puigdemont pactaron corriendo con la presión de que había que votar eh la gestión integral de la inmigración y con eso los supremacistas catalanes permitieron aprobar dos de los tres decretos pues cinco días llevamos ya dando vueltas a la cuestión de hasta donde se dio el gobierno con tal de salvar una votación más porque los separatistas siguen diciendo que ellos van a hacer y deshacer como si fueran un mini estado soberano y la Moncloa dice que no y Sánchez ahora tiene que conceder una serie de entrevistas para matizar lo que ha cedido o ha dejado de ceder si es que él lo sabe que digo yo que lo sabrá no en el país ayer en Radio Nacional eh se puso muy digno diciendo que estaba claro lo que había pactado y que solo había que mirar el párrafo segundo del acuerdo y ahí donde cualquiera podría decirle, pero vamos a ver dónde está el párrafo segundo y dónde está el acuerdo si Moncloa a día de hoy sigue sin hablar y no se ha hecho público si es que lo hay lo único que hay es la nota de prensa de Junts diciendo que Sánchez le ha cedido la gestión integral quiere decir vamos hasta donde yo sé todo y hasta ese punto ha llegado la paranoia de Sánchez a pedirnos que revisemos el segundo párrafo de un documento que la había publicado y no había visto y ahí es donde soltó la frase de Aristóteles que luego popularizó mucho Perón eso de la verdad es la realidad y todavía hay gente que está tratando de averiguar qué ha querido decir seguramente es la manera que tiene de reconocer que es un embustero patológico y que no hay que hacer mucho caso de lo que dice, pero la verdad es la realidad está diciendo que no busquemos la verdad lo que él dice porque todo puede ser mentira que al final lo que cuenta la realidad es lo que impacte en las leyes a ver si a lo largo del día hoy adelantamos algo en este pequeño misterio de las cosas".