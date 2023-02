Las mujeres que inspiraron el nuevo libro de Ángel Expósito: "He aprendido mucho de todas ellas"

Cada vez que se pone delante de un micrófono, a eso de las siete de la tarde, nos recuerda por qué esa hora es la mejor, sin lugar a dudas, para escuchar la radio. Quizá, en ese momento, estés haciendo otras tantas cosas mientras escuchas su grave voz de fondo, y es entonces, cuando te cuenta con la delicadeza, con saber estar y con mucha contundencia, la actualidad del día. Entonces lo sabes: sí, es la mejor hora para escuchar la radio.

Lo es, entre otras cosas, porque él es quien conduce el programa. Te hablamos, por supuesto, de Ángel Expósito y de La Linterna, con la que tienes una cita de lunes a viernes. Sin embargo, ha querido abandonar (por un ratito) su hueco entre semana para pasarse por el Fin de Semana de Cristina López Schlichting, y hacernos una visita.

A pocas horas de que sea el Día Mundial de la Radio, él llega para recordarnos por qué empezó a dedicarse a este oficio, por qué lo sigue disfrutando como el primer día, y sobre todo, por qué es una de las voces que más cautivan cada tarde. Y aparte de periodista, también es escritor, y buena prueba de ello, es el último libro que ha publicado y que hoy viene a presentarnos.

Mi abuela sí que era feminista. Mujeres superheroínas que desmontan el feminismo de postureo, es el título de su nueva obra, y, por resumir un poco, es una declaración de intenciones contra aquello que nos intentan imponer diaramiente: "Uno pone el telediario y ve cómo Belarra intenta darme lecciones de feminismo por eso de no llevar sujetador, o cómo Irene Montero, con esa cara de mala leche continua que tiene, con lo joven que es, intenta demostrarme que las relaciones son así o asá...Perdoname, no eres nadie para darme lecciones de nada" empezaba diciendo.

Sí, porque él mantiene que el feminismo es mucho más que una manifestación anual o que debates en redes sociales. El feminismo podría ser, perfectamente, su abuela Valentina, que tuvo 14 hijos, de los cuales, solo sobrevivieron siete. Uno de ellos, su madre. Y para mantenerlos no hacía otra cosa que el extraperlo, aunque, recordaba Ángel, eso es una forma bonita definir el contrabando.

La historia de su abuela, a la que llamaban Macaria, es el epílogo del libro, pero son muchas más las mujeres que han inspirado esta obra.

Conchita, Remedios o Gloria: Los nombres de las mujeres que han inspirado su libro

No es fácil, sin lugar a dudas, ser mujer en el mundo y eso, lo sabe de manera muy especial Ángel Expósito. No es fácil serlo, sobre todo, cuando la sociedad no te es favorable, cuando el país en el que vives es hostil con tus derechos y cuando no tienes esperanza en ningún futuro.

Remdios es la primera mujer de la que hablamos. Quince años tenía cuando la forzaron a casarse con un "payo", claro, porque ellos eran de etnia gitana. Y no, no vive en un país alejado en el tuyo, vivía, entonces, en las Tres Mil Viviendas de Sevilla. El matrimonio obligado le trajo mucha, mucha miseria: su marido le maltrataba y así lo hacían sus suegros. A los años, concibió una hija.

Cuando ella se hizo mayor, harta de escuchar y ver, en tantas ocasiones, los golpes que le daba su padre a su madre, asomó la cabeza una noche, mientras ambos dormían, y despertó a su madre para pedirle, por favor, que salieran de ahí. Motivada por la valentía de la pequeña y sin pensarlo un segundo más, ambas abandonaron el hogar familiar, sin apenas nada más que el pijama que llevaban puesto, y denunciaron a la Policía. Final feliz, porque ahora, viven lejos de su maltratador y pueden ganarse la vida.

HIla es otra de esas mujeres, de la misma edad que Remedios, que vivió en sus propias carnes la dificultad de su sexo. Esa era su edad cuando escapó de los talibanes en Kabul junto a su familia. Recordarás esas desgarradoras imágenes en el aeropuerto, en la que miles y miles de personas se agolpaban por intentar huir del horror del terrorismo.

Ella fue rescatada por soldados españoles, pero su camino, no fue fácil. Así se lo contaba a Ángel Expósito, que ahora, recuerda su historia en su libro: "En el aeropuerto me encontré con los soldados españoles, pensé que eran ángeles de la guarda, nunca nos vamos a olvidar de lo que han hecho por nosotros" decía la temblorosa voz de la adolescente.

Igual de temblorosa sonaba la voz de Conchita Martín, que quizá la conozcas por ser la viuda del Teniente Coronel, Pedro Antonio Blanco. Era el año 2000 cuando pasó, y aún hoy, sigue sin creese lo que hizo ETA contra su marido y contra su familia. "Hacía tanto frío que me puse a arreglar la habitación, estaba mi hijo, y puse la televisión, para saber, si en el atentado había alguien conocido. Fue el niño el que escuchó el nombre y dijo: 'ese es el nombre de papá'. Yo controlé la situación diciendo que era una equivocación, pero luego, llamaron a la puerta de mi casa, vi al jefe de mi marido y al SAMUR, y aquello ya fue otra cosa" le explicaba a Expósito.

Gloria Ramos es otra de las mujeres de la que Ángel ha aprendido y mucho: la actriz de Campeones le ha enseñado a vivir su vida con más humor y menos falsedad.

Tantas, tantas mujeres que han unido su voz en este libro para enseñarnos, entre otras cosas, que, a pesar de todo, no hay que perseverar en "el odio ni en el rencor".

"He aprendido lo que cualquiera aprende de sus madres y de las mujeres: el amor, la entrega, la educación y la capacidad de ver la vida" sentenciaba Expósito. Que sirva, para que aprendamos, al menos la mitad.